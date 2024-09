Chefs revelam receitas e segredos para aproveitar o melhor do queijo coalho

Seja em um bolinho de tapioca com calda de goiabada, dadinho de tapioca, hambúrguer com couve e melado de cana, essas receitas têm em comum um ingrediente: o queijo coalho.

Um aspecto interessante dessas receitas é a combinação de sabores doces e salgados, que, por vezes, se mesclam. A versatilidade do queijo coalho na cozinha é um dos seus maiores destaques, algo em que os chefs também concordam.

A chef Marcile Medice, por exemplo, utiliza o queijo coalho no preparo de risotos. Já Rodrigo Levino, chef e proprietário do restaurante Jesuíno Brilhante, prefere usá-lo in natura, ralado em massas italianas ou como acompanhamento de tapiocas e bolos.

O profissional também menciona que esse queijo não é tão explorado na culinária, mas dá muito certo preparado na AirFryer, frito na manteiga e até no vapor, ampliando as possibilidades de pratos.

Para além de receitas, a chef cita que o queijo coalho também é um ótimo acompanhamento de vinhos, servindo com um petisco em meio a uma tábua recheada de outros ingredientes.

Reconhecendo um bom queijo coalho

Seja no meio da receita ou como acompanhamento, o queijo coalho não pode se desmanchar no derretimento e nem ter um aspecto borrachudo. Na verdade, esse queijo apresenta qualidade quando possui leve sabor de leite e uma textura agradável, sendo macio por dentro e crocante por fora.

O melhor queijo coalho

Esses aspectos foram discutidos por especialistas durante o teste para descobrir qual é a melhor marca de queijo coalho do mercado. Entre provas e avaliações, a Tirolez recebeu o Selo Paladar de campeã.

O queijo coalho de palito da Tirolez é o vencedor do teste e leva o Selo Paladar de primeiro lugar Foto: Taba Benedicto

A marca apresentou um alimento sabor de leite agradável, boa textura e ainda se garantiu na boa aparência. A Polenghi conquistou o segundo lugar e a Sol Brilhante fechou o pódio da classificação. Veja o teste completo.

Tudo sobre queijo coalho

Se você gosta de queijo coalho, pode acessar a matéria de Luigi Di Fiore para entender sobre esse alimento, como a sua produção, os rótulos da embalagem desse queijo, o melhor método de conservação, como harmonizar e muito mais. Clique aqui para acessar o conteúdo completo.