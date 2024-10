Como fazer o chips de batata-doce perfeito na airfryer; veja receita

Frango com batata-doce é quase aquele combo clássico de quem faz dieta. E não é à toa, a dupla de proteínas e carboidratos bons é um golaço nutricional. A batata doce ainda é rica em antioxidantes e fibras, tornando-a um alimento completo.

Existem 3 tipos de batata doce: branca, roxa e laranja. A branca (roxa por fora, branca por dentro) é a mais utilizada, e com o sabor mais neutro. O tubérculo é super versátil na cozinha. Pode ser assado, cozido e frito.

Nessa receita, a batata-doce cortada bem fininha, vira um snack delicioso para o lanche da tarde. Com seu sabor mais adocicado natural, ela nem precisa de muitos temperos para brilhar. Um pouco de azeite e sal já é ótimo, confira o passo a passo completo.

Benefícios da batata-doce

A batata-doce melhora a saúde da pele, retarda os sinais de envelhecimento, protege contra os danos causados pelos radicais livres, previne doenças oculares, como catarata, tudo isso porque é rica em beta-caroteno. Esse é um antioxidante poderoso que, quando convertido em vitamina A, traz todos esses benefícios para as células.

Por fim, além dos carboidratos e fibras, a batata-doce apresenta vitamina C em sua composição. A vitamina C é o nutriente aliado do sistema imunológico. Quando consumido em boas quantidades, é responsável por reduzir inflamações e prevenir doenças. Saiba mais sobre a batata-doce aqui.

A airfryer é um aparelho super versátil na cozinha. Mesmo não usando óleo, deixa os alimentos crocantes e é uma mão na roda quando estamos com pressa. Outra receita usando batata-doce e airfryer é esse bolinho.

Com queijo parmesão, farinha de aveia, cebolinha e gergelim, esse bolinho simples promete revolucionar o lanche da tarde. Outro petisco leve e nutritivo para quem quer comer bem, mas sem sair da dieta. Veja o passo a passo.