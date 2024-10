Como harmonizar alcachofra com espumantes?

A alcachofra, por mais que seja deliciosa, não é muito popular no Brasil. A flor, muitas vezes vista como prato exótico, apresenta notas herbais e um leve amargor no final. Ainda assim, ela é um desafio para os sommeliers. Seu sabor forte faz com que ela seja deixada de lado em muitos menus degustação, exatamente pela complexidade na harmonização com vinhos e espumantes.

Uma combinação inusitada, mas que dá match no paladar, é a flor com espumante. Suzana Barelli, colunista do Le Vin Filosofia, no Estadão, provou um prato de alcachofra inteira, temperado com kombu (alga marinha) e molho de flores, preparado à base de shiso e azeite de oliva. Para acompanhar, champagne Krug, feita a base de uvas pinot noir, chardonnay e pinot meunier. Leia mais sobre a experiência na sua última coluna publicada.

Veja como funciona a harmonização de alcachofra com vinhos espumantes. Foto: Suzana Barelli/Estadão

Segundo a especialista, a alcachofra apresenta cinarina, ácido de propriedades medicinais e que traz notas metálicas em contato com o vinho. O champanhe apresenta a acidez necessária, que gera uma sensação de peso na boca, semelhante ao da flor.

Leia também: alcachofra marinada

PUBLICIDADE

Alcachofra marinada do Manduque Massas. Foto: Elvis Fernandes

A alcachofra já tem um sabor característico e presença marcante, então ela não precisa de muitos temperos no seu preparo. Ainda sim, algo mais azedo, como limão e hortelã, pode ajudar a levantar todos os seus sabores.

Com sal, pimenta e azeite, limão e hortelã, você tem uma marinada perfeita para abraçar a alcachofra. Se não encontrar a hortaliça fresca, não tem problema! Essa receita, do restaurante Manduque Massas, pede a alcachofra em conserva. Leia mais aqui.

Leia também: como aprender a degustar vinhos?

SÃO PAULO 29/08/224 PALADAR Notre Vin Wine Bar - Danilo Camargo, sócio do Notre Vin Wine Bar - Ambiente do Notre Vin Wine Bar, com taças, barris e torneiras de vinho FOTO ALEX SILVA/ESTADAO Foto: Alex Silva

PUBLICIDADE

Antes de aprender a harmonizar, é preciso saber degustar os vinhos. Esse ato é maior do que apenas beber uma taça. Tem a ver com identificar sabores escondidos e mais complexos em cada rótulo. Por mais que pareça uma tarefa destinada a sommeliers, aprender a degustar vinhos não é impossível. Confira como começar em matéria publicada no Paladar.

Para nessa aventura, o Paladar criou o Guia dos Vinhos. Lá, é possível encontrar as principais informações, tanto para iniciantes quanto mais experientes, como produção, adegas, história e indicação de rótulos.