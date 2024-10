Onde guardar os tomates? Saiba como conservar e aproveitar melhor esse ingrediente

Utilizado em saladas, molhos e diversas receitas, o tomate é conhecido por seu sabor levemente ácido e suas propriedades nutricionais, sendo uma excelente fonte de vitaminas e antioxidantes.

No passado, os europeus deixavam de consumir o tomate pensando que ele apresentava compostos tóxicos para o organismo, uma ideia que foi descartada ao longo do tempo. E, graças aos estudos, hoje, podemos nos beneficiar de todas as suas propriedades.

Para se ter uma ideia, o tomate é repleto de vitamina K, potássio, água, minerais e, principalmente, um antioxidante chamado licopeno. Em conjunto, esses compostos fazem bem ao organismo, de acordo com a matéria da repórter Caroline Hopkins ao Estadão, na editoria Saúde.

Como conservar o tomate?

Se você é do grupo que quer fazer seus tomates terem mais tempo de vida, não se preocupe! O Paladar separou algumas dicas para você guardar o ingrediente de forma correta. A primeira delas é guardar na geladeira sem lavar, pois a água ajuda na deterioração mais rápida do fruto. A dica é lavar logo antes de usar.

Outra sugestão é conservar o tomate in natura no congelador. “Ao pegar o tomate maduro, e colocá-lo para congelar, estará tirando todo o seu glamour”, explica a especialista ouvida pelo Paladar.

Por fim, ela indica embrulhar o fruto em pano multiuso ou papel-toalha. Essa dica de ouro vale para qualquer legume e não apenas o tomate.

Receitas para usar o tomate

O molho de tomate caseiro perfeito

Receitas para usar o tomate Foto: Marcos Mendes/Estadão

Nessa primeira sugestão - e talvez a mais tradicional das três, você aprende um passo a passo completo para fazer um delicioso molho de tomate. Ele pode ser usado em diferentes receitas, mas normalmente ele é o favorito para pizzas e massas. Saiba mais neste link.

Massa fresca com tomate e alcachofrinhas

Massa fresca com tomate e alcachofrinhas Foto: Codo Melleti/ Estadão

Nesta receita, você separa o modo de preparo em três partes: Massa fresca, alcachofra e claro, o molho. Inclusive, na hora de focar no molho de tomate, você precisa caprichar na hora de refogar a cebola no azeite com sal. Veja mais neste link da receita completa.

Suco de tomate

Suco de tomate Foto: Adobe Stock

Aqui pra te ajudar, você junta o útil com o agradável já que em um suco você consegue aproveitar muito mais os benefícios do tomate e ainda, aprende uma receita nova. Aqui, vale ressaltar uma coisa: o tomate na verdade é uma fruta. E como todas as frutas, seu suco pode ser super saboroso. Veja mais aqui.