Como limpar alcachofra de maneira fácil?

A alcachofra não é o vegetal mais consumido pelos brasileiros. Na verdade, é difícil ver a flor comestível em preparos por aqui. Quem busca experimentar e tentar fazer em casa, essa é a hora certa! Estamos na época de alcachofra.

Boa notícia, especialmente, para os paulistas. A maior parte da produção de alcachofra se concentra no interior de São Paulo, nos municípios de Piedade, Ibiúna e São Roque. Mesmo que tenha um sabor complexo, ela é super versátil e pode entrar em vários preparos. Confira dicas de como escolher, cozinhar, limpar e conservar a alcachofra em reportagem publicada no Estadão, leia mais aqui.

Limpeza e preparo da alcachofra

No Brasil, existem dois tipos de alcachofra: roxas, com sabor adocicado, e as verdes, com a cabeça maior, elas também têm mais carne e são mais suculentas. Se consome apenas a polpa da alcachofra, seu preparo começa ainda na escolha.

Priorize alcachofras com o caule firme e as folhas bonitas, sem estarem queimadas, isso é sinal que ela ainda está fresca. Para limpar a alcachofra, antes é preciso cozinhá-la com água e suco de limão, chefs indicam acrescentar um pouco de farinha de trigo na panela também.

PUBLICIDADE

Depois de cozida, é só puxar as pétalas e, com o auxílio de uma colher, ir retirando a polpa de cada uma delas. O cuidado maior precisa estar nos espinhos, a forma mais fácil é retirá-los por cima: vá afastando as pétalas e quando chegar puxe, delicadamente, com uma colher de chá.

Leia também: como harmonizar alcachofra

São Paulo, SP 05/12/2023 PALADAR / TESTE ESPUMANTES - Na foto: . Foto: Leo Martins/Estadão Foto: LEO MARTINS

A alcachofra apresenta sabores complexos. Amada pelos chefs e vista como dificuldade pelos sommeliers. Seu sabor forte faz com que ela seja deixada de lado em muitos menus degustação, exatamente pela complexidade na harmonização.

Porém, uma combinação inusitada é a flor com espumante. Juntos, os sabores mais ácidos se complementam no paladar, formando uma experiência completa. Leia mais sobre o assunto aqui.