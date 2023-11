Como montar uma mesa natalina com estilo despojado: veja dicas de decoração e receitas do Paladar

O período natalino representa sempre uma ótima chance de aprimorar a arrumação da mesa. Por esse motivo, a equipe do Paladar convidou Gabriela Nora, especialista em flores e cenografia da Galeria Botânica, para apresentar sugestões encantadoras para decorar mesas de festas neste Natal, destacando principalmente o uso de plantas.

A paleta de cores em tons terrosos e o trilho de folhagens com adornos natalinos compõem esta proposta de mesa rústica para o Natal Foto: FELIPE RAU

Para montar uma mesa rútica, Gabriela conta que a principal característica está na paleta de cores, em tons terrosos, se unindo com o verde das plantas. O trilho de tuias funciona como um caminho de mesa. Você pode replicar uma versão reunindo diversos galhos de tuia no centro da mesa ou adquirir o trilho pronto em lugares como a Galeria Botânica.

Na decoração sobre as folhagens, incluem-se pinhas, folhas e flores secas nesta proposta. No entanto, Gabriela Nora sugere que você crie sua própria versão com os ornamentos disponíveis em casa, como cascas ou pequenos galhos de árvores, bolas de Natal ou pinhas de edições anteriores.

Para combinar com a decoração da mesa, na gastronomia, o Paladar sugere uma rabanada de panetone, arroz com pernil, cachaça e frutas, e uma salada de figo e agrião.

PUBLICIDADE

E, se falando de gastronomia natalina, para quem não despensa os bons chocotones e panetones, o Paladar está preparando um ranking com as melhores opções do mercado. Ele estará disponível a partir dos dias 7 e 8 de dezembro. Fique atento para não perder!

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.