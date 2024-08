Como preparar café solúvel liofilizado?

O café liofilizado, para quem não conhece, é produzido através de um processo de desidratação a frio que preserva o sabor e aroma originais dos grãos. Isso resulta em um café instantâneo de alta qualidade, com praticidade e conveniência. Ideal para quem busca uma experiência rápida sem abrir mão do verdadeiro sabor do café.

Uma das questões acerca do café liofilizado é se ele é a mesma coisa que o café solúvel. Mesmo que ambos se referem-se a tipos de café instantâneo, a diferença, contudo, está no processo de produção. O café solúvel é geralmente produzido por secagem por spray, onde o café líquido é pulverizado em ar quente, resultando em partículas secas.

O café liofilizado, por outro lado, passa por um processo de desidratação a frio, onde o café congelado tem a água removida sob vácuo, preservando mais o sabor e aroma. Ambos são solúveis, mas o café liofilizado é considerado de maior qualidade devido à preservação dos compostos voláteis do café, como dito acima.

Prático de fazer, o café instantâneo fica pronto em questão de minutos e pode ser misturado com água, leite e até ser usado em receitas. Saiba mais sobre a técnica de liofilização, suas vantagens e como fazer café solúvel em casa.

Como preparar?

Veja como preparar 3 doces e 2 bebidas usando a combinação queridinha de muita gente Foto: Stepan Popov | Adobe Stock

O café liofilizado pode ser feito de diversas formas. Basta adicionar água ou leite (animal ou vegetal) para reidratar o grão, com a possibilidade de utilizar líquidos em diferentes temperaturas. Além de ser servido como bebida, o café liofilizado também é um excelente ingrediente para receitas como doces, barrinhas de cereal, sorvetes, bebidas prontas, entre outros.

Dalgona coffee

Espuma de café com café solúvel Foto: Maria - stock.adobe.com

Confira duas receitas para você aprender a usar esse grão no a dia a dia. Com apenas seis ingredientes e dois passos no modo de preparo, você vai montar um Dalgona coffee, que pode ser servido tanto quente ou fria. Veja mais neste link.

Café gelado e aromatizado com laranja

Café coado gelado e aromatizado com toques de laranja Foto: Thais Freitas | Sagrado Boulangerie

Com uma receita que vai ficar pronta em até cinco minutos, você aprende um passo a passo completo para um chá gelado bem refrescante. Dentre os ingredientes não esqueça do café em pó e da laranja. Veja mais neste passo a passo completo neste link.