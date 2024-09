Uma das melhores sensações ao morder o queijo coalho é sentir a resistência da crosta dourada e crocante, que cede com um leve estalo. Em seguida, o interior macio e elástico se revela, liberando um sabor suave e levemente salgado, com toques defumados que remetem a algo caseiro e acolhedor.

Sucesso absoluto do Nordeste, esse queijo faz parte da lista dos representantes da nossa cozinha nacional. De acordo com Monica Resende, queijista e proprietária da Mestre Queijeiro: “O queijo coalho está para o nordestino assim como o queijo minas artesanal está para o mineiro.”

Existem diversos tipos e perfis de queijo coalho disponíveis nos supermercados, e essa diversidade aumenta ainda mais com os produtos artesanais. Na matéria do repórter Luigi Di Fiore, do Paladar, descobrimos mais sobre as características e a versatilidade desse queijo tão irresistível.

Saiba como o queijo coalho é feito

SAO PAULO SP 26/08/2024 PALADAR - TESTE PALADAR/ QUEIJO COALHO - Teste paladar de queijo coalho. FOTO Taba Benedicto/ Estadão Foto: Taba Benedicto/ Estadão

O queijo coalho teve sua produção regularizada no Brasil em 2001. Ele é feito com leite integral ou padronizado com 3% de gordura, além de coalho ou outras enzimas coagulantes. “No processo de produção do queijo coalho, são essenciais as etapas de retirada parcial do soro, aquecimento e recolocação do soro aquecido sobre a massa. Também é característica a prensagem do queijo nas formas”, explicou Francisco Lobello, artesão queijeiro da Brivido.

Qual é o melhor queijo coalho?

Queijo coalho Foto: Odu Mazza/Adobe Stock

O Paladar, junto com um time de especialistas, testou 15 marcas de queijo coalho em palito, vendidos em supermercados para churrasco. Durante a avaliação, os principais critérios considerados foram: sabor, textura e aparência. O teste foi feito às cegas, como de costume, e os jurados degustaram uma marca de queijo coalho por vez, sempre quentinho, recém-saído da grelha. Cada versão grelhada era acompanhada de um palito de queijo cru para comparação. Saiba qual foi o favorito do time neste link.

