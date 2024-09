Testamos 15 marcas de queijo coalho, conheça a vencedora

Um bom queijo coalho não pode derreter ao ser aquecido, pelo contrário, precisa ganhar uma textura agradável, com um interior macio e uma casquinha crocante e única por fora, conforme mencionaram especialistas convidados do Paladar durante o teste para descobrir a melhor marca do mercado.

O teste

Foram selecionadas 15 marcas das prateleiras dos supermercados para serem avaliadas, sem que os especialistas soubessem quais eram as opções que provariam. Eles prepararam os queijos na grelha, experimentando em seguida cada um deles, além de uma versão de queijo cru.

Durante essa degustação, eles anotaram as suas impressões em relação ao sabor, aparência e textura, com o intuito de identificar as qualidades e os defeitos dos produtos oferecidos.

Teste paladar de queijo coalho. FOTO Taba Benedicto/ Estadão Foto: Taba Benedicto/ Estadão

PUBLICIDADE

Melhor queijo coalho do mercado

Após essa minuciosa avaliação, os especialistas definiram que a Tirolez é a marca que oferece o melhor queijo coalho. O produto apresentou sabor de leite agradável, boa textura em ambas versões e ainda se garantiu na boa aparência, recebendo o Selo Paladar.

O queijo coalho de palito da Tirolez é o vencedor do teste e leva o Selo Paladar de primeiro lugar Foto: Taba Benedicto

A Polenghi conquistou o segundo lugar, destacando-se pelo sabor equilibrado e textura agradável. Já a Sol Brilhante completou o pódio com um produto que combina casquinha crocante e interior macio. Veja todas as marcas avaliadas aqui.

PUBLICIDADE

A versatilidade do queijo coalho

Amado por muitos, o queijo coalho é um dos protagonistas de um churrasco. Além da versão grelhada, esse alimento é extremamente versátil e carrega uma forte conexão com a cultura regional, especialmente na culinária sertaneja.

Esse queijo vai além do tradicional grelhado: pode compor sobremesas, integrar refeições e ser preparado de diversas formas, como empanado, frito ou assado, oferecendo inúmeras possibilidades.