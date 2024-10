Como saber se a picanha é boa? Tire essa e outras dúvidas sobre a carne

A picanha é um tipo de carne bovina que vai muito bem em um churrasco, mas também não deixa nada a desejar quando é protagonista de um prato. O destaque dessa peça é a suculência, proporcionada pela camada gordura, que intensifica o sabor e garante maciez.

Para entender mais sobre a picanha, Paladar consultou Paula Labaki, chef e pitmaster à frente da Labaki Deli Shop, e Bruno Panhoca, pitmaster especialista em BBQ Americano da Rac-Coon Smoke House, para esclarecer as principais dúvidas sobre essa carne.

Como saber se a picanha é boa?

Para explorar todo o potencial da picanha, é necessário optar por uma peça de qualidade. Essa escolha pode ser bem feita desde a compra no açougue, prestando a atenção especialmente no aspecto visual. Preste atenção a três pontos:

Gordura e carne: esses dois aspectos precisam ter equilíbrio. Coloração: a carne deve ser vermelha viva. Nível de marmoreio: considere a gordura entre as fibras da carne. Tamanho: prefira optar por peças de 1kg ou mais pesadas.

O que é uma falsa picanha?

A carne retirada de regiões próximas da verdadeira picanha é conhecida popularmente como picanha falsa. Essa parte pode ser, geralmente, o coxão duro. Para evitar comprar essa peça por engano, é importante saber como identificar a picanha (verdadeira) de qualidade no momento da compra.

Qual parte do boi é a picanha?

A picanha é parte popular da seleção de carnes, mas muitas pessoas podem não conhecer sua origem. Sobre qual parte do boi é a picanha, os especialistas explicaram que a peça é retirada do complexo da alcatra, localizado na região traseira do bovino.

Manual da picanha

Identificar uma boa picanha, saber como não cair em irregularidades e descobrir a origem da peça são questões fundamentais. Além disso, dá para explorar as melhores formas de preparar essa carne, incluindo quais temperos usar. Você pode conferir mais detalhes sobre a peça no manual da picanha, escrito pelo repórter Luigi Di Fiore.

Receitas com picanha

Bolinho de picanha

A picanha pode ser protagonista de um pestico. Você pode fritar o bolinho logo depois de cumprir o passo a passo, mas também pode reservá-lo no congelador e fritar somente em outro momento. Veja a receita completa aqui.

Bolinho de picanha é uma delícia e fica ideal se servido como entrada, mas também pode ser consumido como refeição principal. Foto: Mário Rodrigues Júnior

Picanha ao molho de gorgonzola

A chef Fádia Cheaito ensina quais ingredientes são necessários para completar essa receita, além de passar o passo a passo sem dificuldades. Despeje o molho por cima da picanha durante a finalização do prato. Veja a receita completa aqui.