Como os vinhos dos restaurantes são precificados?

A escolha cuidadosa da carta de vinhos, equilibrando preços e qualidade, pode incentivar os clientes a experimentarem novas opções e a consumir mais. Por esse motivo, vinhos dos restaurantes são precificados de uma forma que seja justa tanto com o cliente quanto com o estabelecimento.

De acordo com o Portal Punch, os diretores de restaurantes buscam reconsiderar como eles precificam suas listas para oferecer um valor que mantenha o volume de vendas suficiente para satisfazer seus respectivos modelos de negócios.

Como por exemplo, o The Four Horsemen que apresentou margem de lucro da carta de vinhos no Roscioli com 2,5x o custo que pagaram pela garrafa. “A margem de lucro na maioria dos restaurantes é 3,5x, então estamos nos esforçando para manter as coisas mais acessíveis”, explicou Justin Crum.

Outro restaurante é o Ernesto’s, também localizado em Nova York. “Eu geralmente sigo a norma no que diz respeito a margens de lucro: 3x a 3,5x. Se estamos olhando para o último de uma safra de algo, eu aumento o preço um pouco mais”, explicou o diretor Daryl Coke.

Dessa forma observamos que o aumento do consumo de vinhos está influenciando de maneira direta os restaurantes. “Com o vinho, o valor absoluto em dólares que podemos ganhar é muito maior do que qualquer item que temos em nosso menu”, revelou Annie Shi, do estabelecimento Rei e Júpiter.

Confira mais da relação de NY com vinhos

Mas, se assim como nós, você se encontra no Brasil... quais são os rótulos para apostar ainda este ano?

Veja 5 indicações

Especialistas do Guia dos Vinhos de Paladar avaliaram mais de 500 rótulos para selecionar os 10 com as melhores características gerais e, consequentemente, as pontuações mais altas. Confira:

95 pontos

Luigi Bosca Malbec De Sangre Edicion Limitada 2020 (Argentina) Schloss Lieser Riesling trocken 2020 (Alemanha)

94 pontos

Mazzei 1435 Toscana 2018 (Itália) Mazzei Fortior Vino Rosso D’Italia 2020 (Itália) Cálem Curva 2020 (Portugal)

Guia dos Vinhos

