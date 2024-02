Qual vinho do Porto combina mais com seu paladar? Entenda as diferenças

Os vinhos do Porto, bebidas com 20% de teor alcoólico, são produzidos na região norte de Portugal e seguem as regras de produção estabelecidas pelo Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, que incluem a maturação e o armazenamento do produto.

Conforme destacado na matéria de Matheus Mans, no paladar, estes vinhos apresentam um gosto adocicado e consistente se passarem por todos os processos corretamente e forem consumido dentro do tempo de armazenamento adequado.

Essa bebida é dividida principalmente em duas categorias: Ruby e Tawny. O Ruby requer longos períodos de maturação em barricas e deve ser consumido dentro de até 10 dias após aberto.

Além disso, a partir dele é produzido o Vintage, uma categoria mais elaborada e reservada para ocasiões especiais. O vintage é elaborado a partir de uvas colhidas anualmente e pode variar em sabor ao longo dos anos, começando com aromas intensos de frutas vermelhas, perdendo cor e adquirindo sabores de frutos maduros, até desenvolver aromas de compotas.

Por último, o Tawny envelhece por décadas em barris, adquirindo um aroma intenso de madeira. Se você deseja saber mais detalhes e descobrir por quanto tempo cada categoria pode ser mantida aberta, leia o conteúdo na íntegra.