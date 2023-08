Conchas são recicladas no Festival de Ostras da Escócia

Foto:

No próximo mês, ocorrerá o Festival de Ostras Stranraer, na costa oeste da Escócia. Com cerca de 12 mil ostras consumidas no ano passado, os organizadores, este ano, prometeram reciclar a casca de cada molusco consumido entre os três dias de evento, para cultivar o viveiro de ostras nativas.

Quando o presidente do festival teve a ideia, entendeu que o festival deveria ser para todas as pessoas, de todas as classes trabalhadoras. Agora, em seu quinto ano, o festival marca uma reinvenção para o antigo terminal de balsas, que lutou depois que os serviços para a Irlanda foram realocados a 10 quilômetros do lago para Cairnryan, há mais de uma década.

Segundo o The Guardian, o esquema de coleta circular garantirá que as conchas sejam devolvidas ao leito protegido no Loch Ryan, alguns quilômetros ao norte de Stranraer. Isso reduzirá o desperdício do festival e criará um ótimo habitat de conchas para novas ostras. Motivado por sugestões locais, o esquema é crucial para a espécie.