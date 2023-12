Confeiteira cria panetone de Tacacá e faz sucesso no Sul do país

O Natal já está aí e a receitas com os tradicionais panetones não param de impressionar. Entre coxitones (panetone de coxinha), recheios doces e salgados, uma confeiteira decidiu inovar e surpreendeu pela combinação de sabores.

Erika Cavalcante Meireles, natural do Pará, que atualmente mora em Santa Catarina, não deixou de honrar suas raízes ao criar uma panetone de Tacacá - receita de origem indígena, que leva tucupi, caldo feito de mandioca, camarão seco e jambu, além de uma erva típica que adormece a boca.

Ao SSC SBT, a cozinheira mostrou sua criação e falou da repercussão do produto. “Está sendo um sucesso e bem recebido aqui no Sul. O pessoal do Brasil todo está curioso”, afirmou.

Além dessa criação, Erika apostou no coxitone, que também tem feito sucesso no país afora. Nas redes sociais, ela compartilhou um registro da receita e contou quais ingredientes usou: “Sim, teve o desafio da coxitone. E fiz com o recheio de charque (carne seca, jabá), com camarão seco e jambu e um toque cremoso de molho 4 queijos e queijo cuia (reino)”.