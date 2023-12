A embalagem do panetone importa? Especialistas respondem

Desde novembro os panetones e chocotones já estão dominando os supermercados e, agora, com menos de dez dias para o Natal, a procura pelo pão natalino tem crescido cada vez mais.

No entanto, com tantas opções, pode ser difícil escolher o produto perfeito para as festas. Por isso, o Paladar separou algumas dicas, com a ajuda de chefs e confeiteiros para te ajudar a escolher o melhor panetone neste natal.

O melhor caminho para essa escolha foi decidido com dois testes: um do melhor panetone e chocotone de 2023 e, outro, com os melhores panetones de mercado. Mas se ainda quiser mais informações para decidir qual panetone comprar, confira abaixo um guia do que você deve se atentar na hora de escolher o panetone ou chocotone ideal para o Natal.

Segundo Chico Ferreira, da padaria Le Jazz Boulangerie até mesmo a embalagem faz a diferença quando se trata de panetones e chocotones, pois o armazenamento deles é diferente de um pão comum. “Ao contrário do pão, que precisa de um recipiente que respire, o panetone deve ficar hermeticamente fechado”, explicaou o chef ao Estadão.

A chocolatière e head de produtos da Dengo, Luciana Lobo, também ressalta que os produtos devem ser armazenados em “temperatura ambiente”.

Para saber mais dicas sobre como escolher panetones e chocotones, confira a matéria completa.