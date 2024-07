Confira os melhores ensopados do mundo, segundo o TasteAtlas

O TasteAtlas, um guia global de culinária, publicou uma avaliação detalhada dos 100 melhores ensopados do mundo. A classificação foi atualizada no último dia 15 de junho deste ano, a partir de avaliações do público.

Segundo o ranking o ensolado “Caril Phanaeng” da Tailândia apareceu em primeiro lugar, que apresenta de acordo com o TasteAtlas, um sabor doce-salgado de amendoim. Na sequência, em segundo lugar, “Velho índio” da Nicarágua, rico em vegetais como alho, cebola, pimentão e tomate. Em terceiro lugar, “Kόkoras krasάtos” da Grécia, feito com galo, vinho tinto grego, cebola, alho e muito mais. O restante do top 10 inclui:

4. Na praça, Japão

5. Pozol, México

6. Massaman Curry, Tailândia

7. Moqueca, Brasil

8. Hünkar gostou, Turquia

9. Kimchi jjigae, Coréia do Sul

10. Shahi Paneer, Índia

Brasil

A moqueca capixaba do chef Juarez Campos ( Foto: Felipe Rau/AE)

Dentre os pratos nacionais, além de aparecer em sétimo na lista, o Brasil retorna no ranking em mais cinco posições. Em 36º com o ensopado de “Bobó de Camarão”, depois em 38º com “Vaca Atolada”, 45º com o prato “Moqueca Baiana”, e volta na posição 54º “Feijoada” e por fim, não menos importante, 77º com “Moqueca capixaba”.

Confira agora três receitas aprovadas pelo Paladar para arrasar nos pratos nacionais que apareceram na lista:

Feijoada completa

Feijoada completa Foto: André Boratto

A feijoada é aquele prato perfeito para ser degustado quart-feira ou no sabadão. Esse prato cai bem quando acompanhado de bisteca, arroz, farofa e couve manteiga. Veja a receita completa neste link.

Moqueca capixaba

A moqueca capixaba do chef Juarez Campos ( Foto: Felipe Rau/AE)

Nessa receita tradicional e deliciosa, você vai precisar apenas de 12 ingredientes essenciais para contribuir neste prato. Além disso, não se esqueça de servir com pimenta malagueta! Veja no link a receita completa.

Vaca atolada

Vaca atolada Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

A base da vaca atolada é a carne. Esses pedaços são cozidos lentamente em uma panela, junto com cebola, alho, tomate, pimentão e outros temperos. Veja mais neste link.

Como funciona o TasteAtlas?

O TasteAtlas não tem nenhuma avaliação de cunho profissional, é apenas um site de uso livre para qualquer usuário, de qualquer lugar do mundo, para registrar experiências em restaurantes, pratos e bebidas típicas e polos gastronômicos.

Cada lista elaborada pelo site contabiliza as notas atribuídas pelos usuários, que vão de 0,5 a 5, e, com a média calculada, monta as classificações gerais.