Bolo de roda; conheça a receita do Vale do Ribeira que faz sucesso no mundo Foto: Imagem: Freepik

A receita que possui mais de 30 anos se chama bolo de roda, que lembra um pão de queijo, porém de milho. Muito tradicional no Vale do Ribeira, a receita pôde transformar a vida de Iraci Oliveira e Jairo da Silva.

Segundo o G1, não se sabe ao certo a origem dessa receita. Mas, algumas pessoas comentam sobre o surgimento do bolinho ser desde os quilombos no Vale do Ribeira. Iraci já trabalhava vendendo bolos e salgados, e decidiu testar a antiga receita. .

Quando começou, Iraci conseguiu fechar parceria em quatro comércios da cidade para vender os bolos. Em pouco tempo, esse número foi para 12. Então, toda a família teve que se dedicar aos bolos de roda. Atualmente, Iraci, Jairo e o filho Gabriel produzem cerca de 200 bolos de roda por dia. Hoje o sucesso chegou ao Japão, Canadá, além de outras cidades e estados brasileiros.