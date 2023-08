MasterChef 2023: relembre quem levou a melhor na prova do bolo fraisier no último programa

Bolo fraisier, sobremesa de origem francesa. Foto: Via Freepik

Embora a prova do bolo fraisier tenha sido complexa e exaustiva para os competidores do MasterChef no programa que foi ao ar na última terça-feira (01), alguns executaram boas técnicas e apresentaram sobremesas bonitas e saborosas.

O doce é um grande clássico da confeitaria francesa. Sua versão atual foi popularizada nos anos 60 e consiste em massa gènoise - que não possui fermento -, calda de licor, creme mousseline, marzipã e morangos, e exige alto desempenho técnico.

A receita de Ana Carolina conquistou o primeiro lugar com elogios dos jurados. De acordo com a Band, a massa foi muito bem acertada e o sabor estava agradável. “Bonito e equilibrado, realmente bem feito”, disse o chef Jacquin depois de experimentar.

Seiji e Wilton também se destacaram na prova, alcançando o segundo e o terceiro lugar e garantirando suas vagas no mezanino.

Competidoras preparam bolo fraisier em prova com 1 hora e 45 minutos de duração. Foto: Via Instagram/@masterchefbr

Falando em MasterChef, você quer ser um quando o assunto é churrasco? O Paladar preparou um teste para descobrir qual é a melhor linguiça toscana. Descubra o resultado do teste às cegas realizado por um júri especializado no assunto.