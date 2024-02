Aconteceu nesta noite de terça-feira, 27, a Gala Michelin em Portugal. Depois de muito burburinho e especulação, um tropeço: apesar das expectativas, nenhum restaurante português conquistou as esperadas três estrelas. No entanto, quatro novos endereços apareceram na lista de uma estrela, enquanto um saltou para as duas estrelas.

Vítor Matos foi um dos chefs mais celebrados da noite: entrou na lista de uma estrela com o 2Monkeys, enquanto foi o único a saltar para as duas estrelas com o celebrado Antiqvvm.

Vítor Matos: duplamente premiado no Guia Michelin 2024 Foto: Divulgação/Michelin

“Nós queremos fazer uma comida cada vez mais delicada e que o produto se torne cada vez mais importante”, disse o chef, na premiação, com a cobertura de Paladar. “Queremos que seja delicado a ponto das pessoas nunca esquecerem dessa experiência”.

Celebração de Portugal e um tiquinho de decepção

PUBLICIDADE

A noite portuguesa do Michelin, que aconteceu na litorânea, simpática e bucólica cidade de Albufeira, foi uma celebração da gastronomia de Portugal.

Pra começo de conversa, o prêmio deixou de ser uma entrega conjunta com a Espanha para ser, pela primeira vez na história, em mais de 100 anos, uma entrega única para restaurantes portugueses. Também é a primeira vez, desde 2018, que acontece uma Gala Michelin em Portugal -- todas as outras foram na Espanha.

Mas vale lembrar que não foi só a comida portuguesa que causou essa mudança: o governo português investiu 400 mil euros.

Os números mostram que essa celebração tem razão de ser. Antes desta noite, Portugal tinha 36 restaurantes estrelados -- 29 deles com 1 estrela e 7 com duas estrelas, em um total de 33 estrelas no País. Agora, a gastronomia de Portugal agora está com 31 restaurantes com uma estrela (o Casa da Calçada saiu por estar fechado) e 8 com duas estrelas. 47 estrelas no total.

A distinção de Bib Gourmand, que é entregue para restaurantes com ótimo custo-benefício no local, também teve um pequeno salto: saiu de 37 para 45. Já os recomendados, de 90 para 111. Por fim, o selo verde de sustentabilidade foi de 3 para 5.

PUBLICIDADE

No entanto, apesar da festa pela lembrança de Portugal, os portugueses e os jornais estavam comemorando antecipadamente uma possível subida do restaurante Belcanto para o patamar das três estrelas, dizendo que o chef José Avillez “finalmente separou Portugal da Espanha”. Não deu.

José Avillez (esq.) fez parte do programa Mestres do Sabor, na Globo, como jurado Foto: Camilla Maia / 'Mestre do Sabor' / Globo / Divulgação

No jantar depois da premiação, os chefs mostraram um certo desapontamento com a falta, justamente, desse restaurante terceira estrela.

“Eu acho que havia a oportunidade de termos mais restaurantes de uma estrela, outros restaurantes de duas estrelas. Nem falo do resto”, disse o chef Avillez ao Paladar. “Mas é uma entidade com muitos anos, muita reputação. Só que não trabalhamos pelas estrelas. Quando somos reconhecidos, ficamos felizes. Mas nós trabalhamos para nossos clientes.

Depois, questionado, falou sobre o que pensa da “esnobada”. “Eu considero o meu restaurante um três estrelas Michelin. Não é formalmente. Mas eu conheço todos os três estrelas da Espanha, quase todos da França, muitos da Itália, muitos do resto do mundo. [...] Tenho 44 anos, não tenho pressa. Agora é abrir um bom vinho português”.

PUBLICIDADE

Confira, abaixo, a lista com todos os restaurantes com estrela Michelin em Portugal:

Duas estrelas (em negrito, o novo):

Antiqvvm (Porto, Vítor Matos) Alma (Lisboa, chef Henrique Sá Pessoa) Belcanto (Lisboa, chef José Avillez) Casa de Chá da Boa Nova (Leça da Palmeira, chef Rui Paula) Il Gallo d’Oro (Funchal, chef Benoît Sinthon) Ocean (Alporchinhos, chef Hans Neuner) The Yeatman (Vila Nova de Gaia, chef Ricardo Costa) Vila Joya (Albufeira, chef Dieter Koschina)

Uma estrela (em negrito, os novos):

Two Monkeys (Lisboa, Vítor Matos e Francisco Quintas)

PUBLICIDADE

Desarma (Funchal, Octávio Freitas)

Ó Balcão (Santarém, Rodrigo Castelo)

Sála de João Sá (Lisboa, João Pedro Sá)

100 Maneiras (Lisboa, chef Ljubomir Stanisic)

A Cozinha (Guimarães, chef António Loureiro)

PUBLICIDADE

Al Sud (Lagos, chef Louis Anjos)

A Ver Tavira (Tavira, chef Luís Brito)

Bon Bon (Carvoeiro, chef José Lopes)

CURA (Lisboa, chef Pedro Pena Bastos)

Eleven (Lisboa, chef Joachim Koerper)

PUBLICIDADE

Encanto (Lisboa, chef José Avillez)

Epur (Lisboa, chef Vincent Farges)

Esporão (Reguengos de Monsaraz, chef Carlos Teixeira)

Euskalduna Studio (Porto, chef Vasco Coelho Santos)

Feitoria (Lisboa, chef André Cruz)

Fifty Seconds by Martín Berasategui (Lisboa, chef Rui Silvestre)

Fortaleza do Guincho (Cascais, chef Gil Fernandes)

G Pousada (Bragança, chef Óscar Gonçalves)

Gusto by Heinz Beck (Almancil, chef Libório Buonocore)

Kabuki Lisboa (Lisboa, chef Sebastião Coutinho)

Kanazawa (Lisboa, chef Paulo Morais)

LAB by Sergi Arola (Sintra, chefs Sergi Arola e Vladimir Veiga)

Le Monument (Porto, chef Julien Montbabut)

Loco (Lisboa, chef Alexandre Silva)

Mesa de Lemos (Viseu, chef Diogo Rocha)

Midori (Sintra, chef Pedro Almeida)

Pedro Lemos (Porto, chef Pedro Lemos)

Vila Foz (Porto, chef Arnaldo Azevedo)

Vista (Portimão, chef João Oliveira)

William (Funchal, chef Luís Pestana)

* O repórter viajou a convite da TAP e do Visit Portugal.