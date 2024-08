Nem espinafre, nem pimentão: esta planta (cada vez mais popular) é rica em proteínas e vitamina C

O espinafre é predominantemente verde, e o pimentão também possui uma variedade nessa coloração. Eles se destacam como ingredientes que adicionam sabores e cores às receitas, mas existe uma planta verdinha que está ganhando cada vez mais popularidade na gastronomia: a ora-pro-nóbis.

Embora o espinafre e o pimentão sejam boas sugestões para uma alimentação regularmente balanceada aliada a um estilo de vida saudável pela presença de fibras, nutrientes e vitaminas, a ora-pro-nóbis vai além.

A ora-pro-nóbis é integrante do grupo de plantas alimentícias não-convencionais (PANCs), e possui três espécies comestíveis no Brasil: as de flores brancas, rosas e laranjas.

As flores brancas e rosas da ora-pro-nóbis precisam ser branqueadas antes do consumo para retirar substâncias conhecidas como oxalato, que nada mais é do que um antinutriente. A espécie de flor laranja, no entanto, não precisa passar por esse processo e pode ser consumida in natura. Você conhece os benefícios dessa planta?

Benefícios da ora-pro-nóbis

PUBLICIDADE

A planta é rica em concentração de proteínas, fibras, sais minerais, magnésio, vitaminas, cobre, aminoácidos e outros componentes que apresentam um combo benefícios para a saúde, segundo o blog de Juliana Carreiro ao Estadão, na editoria E+.

Ora-pro-nóbis na gastronomia

Ora-pro-nóbis em restaurantes

Descobrindo a versatilidade da ora-pro-nóbis na gastronomia e com a crescente popularidade da planta, alguns restaurantes a destacam em pratos. A Casa do Porco, por exemplo, oferece um menu-degustação inspirado nos sabores do interior, com um prato de ora-pro-nóbis, gengibre e pétalas de flores comestíveis que pode surpreender no paladar. Leia mais sobre esse assunto aqui.

Menu Degustação de Julho de 2024. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

PUBLICIDADE

Ora-pro-nóbis em casa

A ora-pro-nóbis pode brilhar nos restaurantes, mas também na sua casa. Receitas como bolo de abóbora com ora-pro-nóbis e angu com creme de ora-pro-nóbis são exemplos que ensinam como trabalhar o ingrediente na culinária caseira. Veja quatro receitas com ora-pro-nóbis neste link.