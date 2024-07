Conheça 3 restaurantes de Janaína Torres, eleita a melhor chef do mundo

Já pensou em comer em um dos restaurantes de Janaína Torres, eleita a melhor chef do mundo? A profissional está à frente de estabelecimentos que oferecem diferentes estilos de cardápio, ampliando a possibilidade de agradar a vários paladares.

Apesar do título renomado da chef, pode ser que você não conheça quais são os restaurantes que ela comanda. Saiba onde eles estão localizados e o que você vai encontrar no cardápio caso pense em visitá-los:

Sorveteria do Centro

Localizado no Centro de São Paulo, o estabelecimento é dedicado às produções de sorvetes artesanais com ingredientes de qualidade. O cardápio oferece desde os sabores tradicionais até aqueles que são considerados criativos e autênticos.

Você pode selecionar uma casquinha -que, inclusive, são feitas feitas à mão- ou um copo com sorvete alcoólicos, de chocolate, brigadeiro, torta de limão, floresta negra e outras opções saborosas.

Hot Pork

Outro local da chef Janaína Torres, também no centro de São Paulo, é o Hot Pork, uma lanchonete especializada no preparo de sanduíches, enroladinhos, snacks e cachorros-quente. O destaque da casa é o Hot Pork, preparado em processo artesanal com a salsicha 100% de porco caipira entre os ingredientes.

Bar da Dona Onça

Nas curvas do edifício Copan, no centro de São Paulo, está o Bar da Dona Onça. A chef busca proporcionar aos clientes uma combinação de tradição e toques criativos no cardápio, incluindo uma clássica coquetelaria, petiscos, pratos especiais, massas, especialidades e muito mais.

Recentemente, a chef Janaína Torres lançou o primeiro menu-degustação do Bar da Dona Onça: o ‘’Abrindo Caminhos’'. Servido somente no jantar, a proposta celebra a riqueza da culinária brasileira em sete pratos exclusivos. Confira mais detalhes sobre o assunto aqui.

Janaína Torres é a melhor chef feminina do mundo

Agora que você conheceu os restaurantes de Janaína Torres, relembre também que, em março de 2024, ela foi eleita a melhor chef feminina do mundo pelo The World’s 50 Best, em reconhecimento à sua carreira de sucesso e ao impacto que ela causa no mundo da culinária, conforme descrito no anúncio da premiação da época. Leia mais.