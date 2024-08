Como cortar sem desmontar a lasanha?

A lasanha é um prato simples de preparar, mas alguns truques podem facilitar o processo na cozinha, revelando detalhes que tornam o preparo mais rápido e prático. É importante escolher a massa adequada, seguir a montagem correta e, por fim, cortar a lasanha adequadamente.

Se na hora de cortar a lasanha ela desmoronou, a frustração é inevitável. No entanto, especialistas consultados pelo Paladar compartilharam segredos para garantir que sua lasanha permaneça perfeita do início ao fim, até ser servida.

Para começar o chef Gustavo Rozzino, do restaurante TonTon e da trattoria TonToni, ambos em São Paulo, explicou que a melhor massa é a fresca. A vantagem está no pré-cozimento rápido da massa que vai reduzir o tempo do forno. Além disso, se atente na estrutura da sua lasanha: molho, massa, recheio e queijo.

Após retirar a lasanha do forno, você precisará escolher entre duas opções: cortá-la ainda quente ou esperar que esfrie. O chef e professor Marcelo Neri, da escola de culinária Pasta LAB em São Paulo, explica que cortar a lasanha assim que sai do forno pode resultar em excesso de queijo espalhado e fatias menos firmes.

A alternativa, segundo ele, é deixá-la descansar por cinco a dez minutos após sair do forno, garantindo que as fatias se mantenham intactas. Se a lasanha for do dia anterior, a dica é cortá-la fria e depois aquecê-la. O chef do Modern Mamma Osteria ressalta que essa é a prática comum nos restaurantes, o que ajuda a manter a lasanha firme ao servir.

Toque final

Queijo coalho ralado Foto: Liudmyla/ Adobe Stock

Normalmente, os italianos finalizam a lasanha com queijo ralado por cima. Em junho de 2024, a equipe do Paladar realizou um teste com 16 marcas de queijo parmesão, avaliando critérios como sabor, textura e untuosidade. O júri especializado classificou o queijo Faixa Azul como o melhor, seguido por Vigor e Galbani. Para mais detalhes, confira o teste completo no site do Estadão.

Lasanha

Lasanha Foto: irinagrigorii - stock.adobe./Adobe stock

Confira também duas receitas para você testar em casa. Nesta primeira, a lasanha é a tradicional e com um toque especial do chef João Diamante com um molho Bechamel temperado com especiarias. Saiba mais neste link.

Lasanha à bolonhesa com massa verde

Um dos primeiros pratos que vêm à mente quando falamos de gratinar é a lasanha - há até quem diga que a melhor do pratoé a casquinha do gratinado. Nesta receita, amassaé feita com ovos, farinha e espinafre. No recheio, ragu de carne, molho bechamel e queijo grana padano.Aprenda como fazer passo a passo. Foto: Fernando Sciarra/Estadão

Aprenda a fazer a lasanha à bolonhesa com massa verde do restaurante Girarrosto. Siga a receita e monte o prato com camadas de ragu, bechamel e queijo. Veja a receita completa neste link.