Qual a melhor massa para fazer lasanha?

Quando pensamos em lasanha, nossa mente se teletransporta para suas camadas de massa intercaladas com molho rico de carne, queijo e presunto em uma grande travessa de vidro. A mistura desses ingredientes nos faz viajar para os almoços de domingo ao lado da família, possivelmente com uma avó reforçando a porção servida.

No entanto, alguns cuidados precisam ser levados em conta na hora de montar a lasanha. Como, por exemplo, na escolha da massa. Segundo o chef Gustavo Rozzino, do restaurante TonTon e da trattoria TonToni, ambos em São Paulo, a melhor massa é a fresca.

O chef Rozzino revelou que a vantagem está no pré-cozimento rápido da massa que vai reduzir o tempo do forno. Além disso, o professor Marcelo Neri, que comanda a escola de culinária Pasta LAB, na capital paulista, completou: “A textura é mais delicada do que a da massa para lasanha seca”.

Inclusive, outra grande vantagem, segundo o especialista, é que você vai conseguir abrir em uma espessura fina o suficiente, dessa forma, consegue montar várias camadas sem a lasanha se tornar “pesada”. Além disso, caso a pessoa não saiba montar ou até mesmo não tem os equipamentos necessário, existem alternativas para comprar no mercado mesmo. “Existem massas secas importadas e de boa qualidade no mercado. O segredo é usar um pouco mais de molho entre as camadas, para que a massa cozinhe dentro da própria lasanha”, explicou Renato Carioni, do restaurante italiano Così.

E a montagem da receita?

A ordem dos fatores faz toda a diferença na hora de montar a lasanha. “A fórmula é molho, massa, recheio e queijo. Finalizo com massa e queijo para gratinar”, diz o chef do restaurante Così. Além disso, o especialista disse que é necessário manter a proporção entre as camadas.

Lasanha à bolonhesa

Lasanha à bolonhesa Foto: Giulia Cucio

Confira três receitas diferentes de lasanha. A primeira, aprovada pelo Paladar é do chef William Santos, do restaurante Maremonti. Nesta opção, a lasanha apresenta o ragu feito com carne moída e molho de tomate, além do bechamel e queijo ralado. Veja mais neste link.

Lasanha de bacalhau

Aprenda a fazer uma lasanha de bacalhau com queijo e molho bechamel Foto: Raul Da Mota | Piccini Cucina

Essa lasanha diferentona vai juntar sua massa famosa ao lado do bacalhau e atrair muitos fãs e até inimigos do prato. Aqui os seis ingredientes se encontram e formam um prato criativo para um almoço especial. Veja mais neste link.

Lasanha de verdura

Lasanha de verdura Foto: Piccini Cucina

Por fim, essa última receita de lasanha é diferente também porque vai trazer um sabor mais intenso para o seu prato. Além disso, conta com fatias de abobrinha e berinjela. Veja o modo de preparo e ingredientes completos neste link.