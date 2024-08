Chef revela cortes de carne mais econômicos e saborosos que os nobres

Seja para preparar uma refeição completa ou complementar o churrasco, as carnes são excelente opções aos consumidores. Ao procurar sobre o assunto, você encontra variados tipos e pode se deparar com cortes de carne mais econômicos, ou as “carnes de segunda’’.

Esse termo engloba fraldinha, músculo, paleta, coxão duro, rabo e outras bastante conhecidas. Na verdade, esses tipos não deixam nada a desejar quando comparadas as consideradas carnes nobres, como menciona Roberto Satoru, do restaurante Ícone Asiático, ao Paladar.

Por esse motivo, essa denominação é um mito. Para o chef, carnes de segunda são muito saborosas e podem servir para várias receitas, basta conhecer um pouco mais do ingrediente para saber trabalhar toda a sua suculência.

Se antes ‘’carnes de segunda’' não eram tão valorizadas, hoje estão ganhando uma alta procura, o que também encarece o alimento, revelando uma mudança nesse cenário. Que tal aprender receitas?

Fraldinha na AirFryer

Essa receita fácil inclui apenas fraldinha, sal e azeite entre os ingredientes, que quando combinados ficam 15 minutos na AirFryer e ganham toda suculência e sabor desejados. Veja a receita completa aqui.

Fraldinha na AirFryer Foto: Giulia Cucio

Ragu à bolonhesa de músculo e copa lombo

Para quem gosta de desafios na cozinha, pode apostar nesse ragu à bolonhesa de músculo e copa lombo, mostrando que a combinação de carnes é ampla e diversificada. Veja a receita completa aqui.

Receita de ragu à bolonhesa da Osteria del Pettirosso Foto: Raphael Criscuolo|Estadão

Bife acebolado

Também utilizando a AirFryer para dar o que final para a carne, essa receita simples fica pronta em apenas seis passos. Manteiga, cebola, shoyu e outros temperos adicionam ainda mais sabor para o bife, que engloba as ‘’carnes de segunda’'. Veja a receita completa aqui.