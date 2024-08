Especialistas ensinam como fazer a carne moída perfeita

A carne moída é um ingrediente versátil e popular na culinária mundial. Ela é feita a partir de cortes variados de carne bovina que são triturados, resultando em uma textura macia e fácil de cozinhar. No entanto, existem alguns cuidados pouco conhecidos - até mesmo ignorados, desde a escolha do estabelecimento para a compra da carne até sua chegada no prato para comer.

Além disso, até mesmo o uso errado da frigideira pode influenciar no preparo. Você sabia que temperar a carne na hora errada estraga seu prato? Para se ter uma ideia a carne moída combina com massas, lanches, arroz com feijão, panquecas, fricassê, pimentão, ou seja, vai com tudo, por isso: cuidado redobrado!

Na matéria da repórter Danielle Nagase do Paladar, ela separou alguns truques para fazer uma carne moída perfeita em casa. Por esse motivo, o Paladar separou três dessas dicas para que você, leitor, não cometer falhas que possam estragar a sua carne moída.

Por onde começar?

Carne moída

Vamos do começo! Na hora da compra, a primeira dica é escolher um estabelecimento de confiança, onde você possa ter certeza de que a carne moída não inclui restos de outros cortes. Ademilson Koppes, açougueiro e sócio do Marsala, explicou: “Se você não conhece o açougue, o ideal é evitar as bandejinhas prontas e pedir para moer a peça na hora, já limpa, sem nervos nem gordura em excesso”.

Outra dica, de Helô Bacellar, chef de cozinha, é evitar usar a carne depois de dois dias após a compra. “Mais do que isso, ela começa a soltar muito sangue, perdendo sabor e nutrientes, fora o risco de estragar”, disse.

Além dos pratos do dia a dia, onde usar a carne moída?

A carne moída é uma ótima opção para ser usada - quando refogada, como recheio. Pode ser usada no pastel, panqueca, enfiha e por aí vai. Confira essas duas receitas simples para fazer em casa:

Receita de massa de pastel de feira

Essa receita de massa de pastel é fácil e rápida para fazer em casa e depois colocar o recheio que quiser, neste caso, a carne moída. Veja mais neste link.

Esfiha fechada de carne

Nesta receita fácil, você confere mais de dez passos para trazer o melhor da culinária árabe direto para sua casa, e claro, com o recheio que conta com carne moída. Veja aqui.

Por fim, confira o passo a passo para a carne moída perfeita

Peça ao açougueiro para retirar nervos e excesso de gordura antes de moer a carne. Use uma panela larga para dourar a carne em uma única camada, refogue com cebola e alho, e adicione sal e pimenta quando a carne mudar de cor. Adicione pouca água apenas se cozinhar vegetais, inclua molho de tomate se desejar caramelização, e finalize com ervas de sua preferência.

Buraco quente

Buraco quente. Sanduíche de pernil na baguete de parmesão com o 'topete' de maionese de páprica. Foto: Alex Silva|Estadão

Confira mais uma receita com carne moída. Feito com pão cortado ao meio, o segredo é retirar todo o miolo e rechear com a carne. Veja mais no link.