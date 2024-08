O segredo para preparar a coxa de frango perfeita; veja receita fácil

Servir a coxa de frango em um domingo para toda a família é um verdadeiro clássico, que combina com uma saborosa massa de macarrão ou um arroz soltinho com diversas saladas. Esse conjunto delicioso é uma refeição completa, mas pode ficar ainda melhor. Quer saber como?

Como geralmente a coxa de frango se torna o prato principal do almoço de domingo, o foco deve ser no seu minucioso preparo -e isso não quer dizer que vai ser complicado, mas sim certeiro. A chef Mariele Horbach compartilhou com o Paladar um dos segredos para a coxa de frango perfeita.

Segundo Horbach, a coxa de frango é suculenta naturalmente dependo da forma de preparo, mas o toque especial está no tempero. Ela recomenda apostar em tomilho e páprica, além de sal e pimenta, para deixar essa carne ainda mais saborosa.

3 filés de frango em uma tábua de madeira com temperos diversos. Foto: homohomozaza - stock.adobe.com/Adobe stock

Além disso, ela também ensina a complementar essa coxa de frango com um molho de leite de coco, o que adiciona cremosidade ao prato, criando então uma excelente combinação.

Ingredientes

Para a coxa de frango

Você vai precisar de 2 ramos de tomilho, sal, 10g de pimenta branca do reino moída, 2 folhas de louro, 100 ml de banha de porco derretida, 5g de semente de coentro e 2 coxas de frango.

Para o molho de leite de coco

Já para o molho, você vai precisar de páprica picante e doce, leite de coco, sal, azeite, cebola picada, creme de leite, pimenta do reino branca, e cebolinha ou coentro. Veja as proporções de cada ingrediente na receita completa.

E o preparo?

O preparo pode ser completado em apenas 5 passos, é necessário apenas reservar um tempinho para deixar a coxa de frango no forno após trabalhar essa carne, aproximadamente 25 minutos. Para finalizar, retire a coxa de frango, acrescente o molho e finalize com coentro ou cebolinha. Veja a receita completa aqui.

