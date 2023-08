Qual é o melhor creme de leite?

Creme de leite é, por definição, a parte mais gordurosa do leite. Um creme que pode ser obtido artesanalmente quando se deixa o leite integral em repouso por várias horas em local fresco. A versão industrializada do produto, segundo apontado no “Pequeno Dicionário de Gastronomia”, de Maria Lucia Gomensoro, pode gerar creme de leite com diferentes graus de gordura. Em lata, ele tem algo em torno de 25% de gordura, teor parecido ao da versão em caixinha. São produtos menos gordurosos do que a versão fresca, comercializada em garrafinhas mantidas sob refrigeração constante e que têm teor de gordura em torno de 35%. Apenas nessa versão consegue-se bater chantilly, por exemplo.

10 marcas de creme de leite de caixinha e de lata foram avaliadas neste teste de Paladar FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO Foto: Tiago Queiroz

Neste teste de Paladar, avaliamos 10 marcas de creme de leite de caixinha e em lata, produto de valor mais acessível quando comparado ao creme de leite fresco e, portanto, consumido com maior intensidade pelos brasileiros no preparo de receitas salgadas e doces. Para compor o time de jurados, convidamos os chefs de cozinha Marcelo Martino de Almeida, Douglas Benatti, da Enosteria, e Tássia Magalhães, do Nolita, além de Luiza Pompeu e Mariana Gorsky, sócia da Confeitaria Dama.

Juntos eles avaliaram às cegas características como sabor, consistência e aparência de cada um dos produtos. Eles provaram porções do creme de leite in natura, direto da embalagem. E foram muitas as diferenças encontradas durante a avaliação.

Luiza Pompeu e Mariana Gorski avaliam as marcas de creme de leite de caixinha e de lata FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO Foto: Tiago Queiroz

“Alguns apresentaram sabor adocicado, outros são um pouco salgados; a cor e a consistência também variam bastante entre as marcas”, explica Douglas Benatti.

“Percebi uma variação muito grande na consistência, uns muito gelatinosos, outros bastante líquidos, o que impacta muito quando você usa o produto no preparo de uma receita”, avalia Mariana Gorsky. “Em algumas marcas você percebe mais a gordura, em outras o sabor de leite é mais evidente”.

Sabor, consistência e cor foram os itens avaliados por cada um dos jurados do teste FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO Foto: Tiago Queiroz

O teste foi realizado na Confeitaria Dama de Pinheiros, em São Paulo. No vídeo, você acompanha os bastidores da degustação e, abaixo, as marcas melhor avaliadas no teste. No final deste texto, a lista completa das marcas, em ordem alfabética, com os comentários dos jurados.

A partir da esquerda, a chef de cozinha, Tássia Magalhães Coelho; o chef Douglas Benatti, da Enosteria; a gerente de marketing Luiza Pompeu; Mariana Gorski, sócia da Confeitaria Dama, e o chef de cozinha Marcelo Martino de Almeida FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO Foto: Tiago Queiroz





Melhores marcas de creme de leite

PARMALAT ITALAC E PAULISTA JUSSARA

As 10 marcas avaliadas pelo time de jurados para este teste de Paladar FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO Foto: Tiago Queiroz

10 marcas avaliadas em ordem alfabética