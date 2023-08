5 receitas de frango para preparar na AirFryer

Entre as diversas opções de receitas na AirFryer, o frango é uma ótima escolha, já que ele possibilita muitos pratos diferentes, práticos e deliciosos quando feitos da forma correta. A AirFryer se tornou um eletrodoméstico indispensável, especialmente para aqueles que buscam pratos rápidos para o dia a dia. A chef Bru Calderon, a convite do Paladar, ensinou 5 receitas saborosas com frango. Confira!

Nuggets caseiro

Nuggets caseiro Foto: FELIPE RAU

O Nuggets caseiro pode ser a escolha certa. Para fazer com que o nuggets fique muito saboroso, tempere com limão, páprica e mostarda. E para deixar o Nuggets crocante, empane com farinha Panko.

Frango a passarinho

Frango a passarinho. Foto: Tiago Queiroz

Clássico e simples de preparar, o frango a passarinho fica delicioso quando acompanhado de alho, cheiro verde e páprica. O segredo para o frango a passarinho ficar mais especial ainda é simples: despeje em cima do frango uma mistura de azeite com farinha de trigo.

Filé de frango com Lemon Pepper

Filé de frango na AirFryer Foto: FELIPE RAU

Ideal para dias mais corridos, o filé de frango feito na AirFryer é prático, light e fica delicioso bem temperado. A chef Bru Calderon utiliza Lemon Pepper para marinar os filés.

Frango ao molho oriental

Frango com molho oriental Foto: FELIPE RAU

Para deixar o seu frango ainda mais saboroso, experimente este molho oriental da chef Bru Calderon. O acompanhamento, que é feito à base de vinagre de arroz, shoyu e molho de pimenta.

Drumet de frango

Drumet de frango Foto: FELIPE RAU

A coxinha da asa, também conhecida como tulipa ou drumet, é um corte de frango muito versátil e delicioso.