Cozinhar durante a rotina requer praticidade, e algumas técnicas culinárias tornam esse processo mais rápido e eficiente. Um dos exemplos clássicos é a técnica de corte Brunoise, que proporciona essas características.

Segundo a matéria de Luigi Di Fiore, o Paladar consultou a professora Michelle Ibarra para entender como funciona essa técnica, além de como praticar e as melhores maneiras de aplicar esse tipo de corte.

Brunoise: como fazer e usar

A profissional menciona que o ingrediente descascado deve ser cortado em tiras finas. Em seguida, é preciso empilhar essas tiras e as cortar na transversal, o que resulta em cubos de menores.

Ela menciona que essa técnica proporciona precisão no corte, o que faz com que o alimento esteja uniforme ao final e, consequentemente, cozinhe por igual ficando com a textura fina e perfeita.

Saber da técnica é importante, mas melhor ainda é identificar onde é melhor aplicá-la. A professora Michelle Ibarra cita que molhos, sopas e recheios precisam de ingredientes bem cozidos e com textura uniforme, o que é garantia a partir da técnica Brunoise.

Receitas simples

Molho de tomate

Já que o molho é uma excelente opção para aplicar essa técnica nos ingredientes, dá para apostar em um molho de tomate caseiro. Além do tomate, use manjericão, azeite, alho e sal. Veja a receita completa aqui.

A receita é da família Morici, do Taormina. Foto: Marcos Mendes|Estadão

Sopa de ervilha com linguiça

A técnica de corte Brunoise também funciona em sopas, e essa de ervilha com linguiça é uma delícia para servir em família, ainda mais com ingredientes uniformes e textura perfeita. Veja a receita completa aqui.