Esta marca de cream cheese foi eleita a melhor por especialistas

Receitas com cream cheese (veja algumas mais abaixo) estão se tornando cada vez mais populares na culinária caseira, porque entregam cremosidade e sabor em uma medida equilibrada. No entanto, para que o conjunto tenha qualidade, é necessário escolher um bom cream cheese do mercado.

Isso porque uma excelente marca vai proporcionar ao cliente um produto de textura firme, sabor delicado e cremosidade: os atributos que um bom cream cheese oferece, de maneira geral, conforme descreve matéria de Chris Campos.

Existem opções diversas na prateleiras e você, consumidor, pode se sentir em dúvida de qual vale a pena apostar. Para te ajudar nessa questão, o Paladar reuniu especialistas com o objetivo de eleger o melhor cream cheese do mercado.

Teste cego

Os especialistas avaliaram 6 marcas de cream cheese do mercado, levando em consideração como critério a textura, aparência e sabor. O teste, por sua vez, ocorreu de forma cega, o que significa que os jurados não sabiam quais marcas estavam avaliando, pois elas eram identificadas apenas por números, garantindo um resultado imparcial. Veja aqui detalhes de como ocorreu o teste.

Paladar testou 6 marcas de cream cheese vendidas nos supermercados Foto: Leo Martins / ESTADÃO

Melhor cream cheese do mercado

Após a degustação, a Vigor foi considerada a melhor marca de cream cheese do mercado. Os especialistas concordaram que o produto apresentou um sabor próximo ao artesanal, além ser equilibrado nos demais aspectos.

O campeão da vez foi o que apresentou maior equilíbrio entre os aspectos avaliados e foi disparado o de melhor sabor Foto: Chris Campos

Outro ponto positivo mencionado pelos jurados é que esse cream cheese funciona tanto para o consumo na rotina quanto para receitas, o que significa que é um produto versátil para se ter em casa. Outras duas marcas ganharam destaque:

Polenghi (2º lugar)

Catupiry (3º lugar)

Receitas com cream cheese

Batata assada com frango e cream cheese

Essa receita fácil possui o cream cheese como um dos principais ingredientes do recheio, adicionado para acrescentar cremosidade ao frango desfiado e temperos diversos. Veja a receita completa aqui.

Batata assada com frango e cream cheese Foto: Dickey's Barbecue Pit/Divulgação

Cheesecake de manga e maracujá

O cream cheese também funciona entre os ingredientes de uma sobremesa, acrescentando sabor leve e delicado ao conjunto que, nesse caso, é complementado por manga e maracujá. Veja a receita completa aqui.