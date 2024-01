Cream cheese é ingrediente crucial em receitas doces como cheesecake e em sanduíches que pedem contrastes de sabores, caso da combinação de salmão defumado e cream cheese entre duas fatias de baguel. No Brasil, virou item de café da manhã tão disputado quanto o nosso requeijão.

O processo de feitura do cream cheese caseiro, ou creme de queijo em português bem claro, é similar ao de uma coalhada seca. Mas a receita é bem mais gordurosa, já que é turbinada com ingredientes como creme de leite ou natas e manteiga. A textura ideal é firme, mas com certa cremosidade. Seu sabor é considerado curinga por confeiteiros por adicionar consistência e sabor delicado aos doces.

No teste realizado às cegas foram avaliadas características como textura, sabor e aparência Foto: Leo Martins / ESTADÃO

No preparo de pratos salgados, sua missão é a de equilibrar sabores. Especialmente se o parceiro de receita for um ingrediente de sabor marcante, caso dos defumados.

Para checar a qualidade do queijo cremoso vendido no supermercado, Paladar convidou 5 especialistas: Yasmin Silva, da Glacê Patisserie; Michele Kallas, da Mica Chocolates; Arthur Lins, do Z-Deli; Helena Mil Homens da Padaria St. Chico, e Walkyria Fagundes do AE! Café & Cozinha.

Juntos, eles testaram 6 marcas de cream cheese em uma avaliação realizada às cegas. Foram avaliados quesitos como sabor, textura e aparência. Walkyria Fagundes estava curiosa, antes do teste, para saber se iria identificar, na prova às cegas, sua marca favorita.

O time de jurados: Yasmin Silva, da Glacê Patisserie; Michele Kallas, da Mica Chocolates; Arthur Lins, do Z-Deli; Helena Mil Homens da Padaria St. Chico, e Walkyria Fagundes do AE! Café & Cozinha Foto: Leo Martins / ESTADÃO

Com o teste já na etapa final, Arthur Lins avaliou que as amostras se diferenciaram principalmente na textura, no brilho, no sal e na acidez. Já Yasmin Silva considerou gritante a diferença de textura entre os produtos. No vídeo de bastidores você confere as opiniões detalhadas de cada um dos jurados convidados por Paladar.

“Prefiro sempre um produto que seja mais firme no preparo dos recheios de pães”, explica Helena Mil Homens. “Percebi também que algumas marcas investem em produtos mais cremosos e de aparência mais brilhante justamente para se aproximar mais do requeijão”.

Michele Kallas considera ainda a escolha pessoal do consumidor: “Se for só para passar no pão é melhor que ele tenha uma textura mais leve, se for para usar em uma sobremesa é melhor que ele seja mais firme e tenha sabor mais marcante”.

As melhores marcas de cream cheese

Vigor Polenghi Catupiry

O campeão da vez foi o que apresentou maior equilíbrio entre os aspectos avaliados e foi disparado o de melhor sabor Foto: Chris Campos

As seis marcas na avaliação dos jurados, em ordem alfabética

