Queijo coalho faz bem? Descubra os benefícios e a melhor marca do mercado

O queijo coalho é um dos mais populares no Brasil. Tradicional da região Nordeste, ele ganhou o país e faz sucesso principalmente em churrascos. Também é comum encontrá-lo em espetinhos vendidos na praia e preparados na hora.

Além de ser servido assado ou grelhado, esse queijo é utilizado em receitas e forma uma boa dupla com tapioca, cuscuz e melado de cana de açúcar.

Assim como outros tipos de queijo, ele apresenta um bom valor nutricional, que vem da matéria-prima, ou seja, do leite. No entanto, ele não é uma das melhores opções para quem está de dieta devido a quantidade de gordura em sua composição. A recomendação é não exagerar, afinal, são muitas calorias.

Benefícios do queijo

O único lado ruim de qualquer queijo é o exagero nas porções. Fora isso, não há razões para que o queijo coalho, mussarela, ricota, minas frescal e tantos outros não entrem do cardápio.

PUBLICIDADE

Todos os queijos concentram substâncias valiosas à saúde, como a proteína, que está presente em grande quantidade na maioria desses laticínios. O nutriente é fundamental para a musculatura e também contribui para o aumento da saciedade.

Eles ainda oferecem as vitaminas A, aliada dos olhos, a E, de potente ação antioxidante, assim como a B2 e a B12, que garantem disposição. Entre os sais minerais, se destacam o fósforo, o zinco e, especialmente, o cálcio. Além de ser indispensável aos ossos, esse último possui efeitos benéficos nas artérias.

Não é possível deixar de citar a contribuição dos queijos na saúde intestinal. As bactérias que fazem parte da fermentação do alimento ajudam com o bom funcionamento do intestino.

Como é feito o queijo coalho?

Queijo coalho Foto: Taba Benedicto/ Estadão

PUBLICIDADE

O queijo de coalho é um produto tradicional, típico dos estados do nordeste do Brasil e possui algumas diferenças quanto aos processo de fabricação e das características finais do produto, conforme a região em que foi produzido.

A presença do leite cru, segundo os especialistas, é um dos fatores que contribui para essa diferença. Com o leite cru (não pasteurizado) e recém-ordenhado, o queijo ganha muito mais profundidade de sabor e personalidade.

“No processo de produção do queijo coalho são essenciais as etapas de retirada parcial do soro, aquecimento e recolocação do soro aquecido sobre a massa. Da mesma forma, é característica a prensagem do queijo nas formas”, explicou Francisco Lobello, artesão queijeiro da Brivido, ao Paladar.

Qual o melhor queijo coalho do mercado?

Teste de queijo coalho Foto: Taba Benedicto/ Estadão

PUBLICIDADE

O Paladar testou 15 marcas de queijo coalho em busca de encontrar o melhor do mercado. Para isso, um time de jurados especialistas foi convidado a degustar às cegas os produtos arrematados em supermercados. O júri levou em conta critérios como sabor, textura e aparência. Confira os queijos que melhor se saíram no teste realizado por Paladar e também a avaliação individual de cada uma das marcas testadas aqui.