A empresa alimentícia britânica WNWN Food Labs e o grupo alemão Martin Braun-Gruppe se uniram para criar um croissant de chocolate sem cacau. É isso mesmo que você leu.

O chocolate falso é feito a partir de cereais e vegetais que substituem os grãos do cacau. Segundo WNWN Food Labs, a ideia surgiu porque a produção do grão contribui diretamente para o desmatamento e, portanto, ajuda no aquecimento global. As informações são da revista francesa L’Usine nouvelle.

As empresas garantem que mesmo sem o cacau, o produto não decepcionará os amantes do chocolate. Segundo Martin Braun-Gruppe, com quem o WNWN Food Labs estabeleceu a parceria, a alternativa seria “em todos os aspectos semelhante ao chocolate convencional além de ser melhor para a saúde por não conter nenhum leite, cafeína, óleo de palma e ter menos açúcar”.

