3 curiosidades sobre a tequila e receitas para testar em casa

A tequila é um dos destilados mais populares do mundo. Muitas vezes, até quem gosta deste estilo e reconhece o seu sabor particular não conhece os bastidores da sua produção e as curiosidades sobre a tequila.

Esse é um dos pontos interessantes da bebida, pois, além de ser parte da gastronomia, ela carrega tradição, cultura e história ao redor do mundo, de acordo com informações do o portal Eater.

Agave: esta planta é uma das principais utilizadas para fazer tequila, especialmente no México, onde é cultivada com processos específicos para que fique madura. Jimador: por trás desse cuidado com a agave, está o chamado jimador. Ele é o responsável por retirar a planta quando reconhece seu amadurecimento, preparando-a para fazer parte da tequila. Calorias: a tequila é uma das bebidas menos calóricas entre outros destilados, sendo uma boa opção para quem gostaria de seguir essa proposta (saiba mais abaixo).

Tequila é uma das bebidas alcoólicas menos calóricas

A lista de bebidas alcoólicas menos calóricas inclui o gin, rum e vodka, além de uísque e tequila, totalizando cinco alternativas para apostar em 2024 para quem deseja ingerir menos calorias.

Geralmente, as baixas calorias são encontradas em destilados, e ainda assim é importante considerar que essas bebidas têm baixas calorias, mas não são isentas delas. Confira detalhes aqui.

Drinques com tequila

Hermanos

Este drinque é preparado especialmente tequila com hortelã, além de gengibre, laranja, limão e outros ingredientes, resultando em uma bebida repleta de cítricos na composição e refrescante no paladar. Veja a receita completa aqui.

“Hermanos”, drinque de tequila com hortelã Foto: @leosouza

Andino

Por ultimo, além de conhecer as curiosidades sobre a tequila, faça em casa o Andino, um outro drinque que leva o destilado. Fabio de Olivera, do Suri, ensinou quais ingredientes utilizar e passos fazer para preparar a bebida. Veja a receita completa aqui.