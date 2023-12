Geração Z e tequila: como modelo está fazendo sucesso com a marca 818

No último ano, as vendas de tequila cresceram surpreendentes 17%, atingindo a marca impressionante de US$ 886 milhões, segundo o Conselho de Destilados de Bebidas dos EUA.

Na interseção da juventude contemporânea e do boom das bebidas destiladas, a empresária e modelo Kylie Jenner está trilhando caminhos inovadores no competitivo mercado da tequila.

A jovem, que credita parte de sua inspiração aos pais e suas experiências de infância, está conquistando a Geração Z com sua marca, a 818.

Com garrafas a partir de US$ 30 e um Eight Reserve añejo vendido por cerca de US$ 150, a marca 818 oferece qualidade premiada e se destaca como uma escolha autêntica para o público jovem.

De acordo com a Forbes Under 30 Summit, a tequila 818 vendeu mais de 123 mil caixas de 818 em 2022 e a marca está a caminho de vender 160 mil caixas em 2023.

PUBLICIDADE

O resultado positivo de Kylie Jenner na indústria de bebidas destiladas destaca-se, pela sua habilidade de unir tradição e inovação, e pela sua busca de sempre trazer o melhor para seus clientes.

