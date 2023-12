Modelo ‘escondeu’ identidade para criar marca de tequila; entenda

A modelo e influenciadora Kendall Jenner, membro da proeminente família Kardashian-Jenner, desempenha um papel fundamental como uma das mentes por trás da marca 818 de tequila.

No entanto, a empresária optou por manter esse empreendimento em segredo por aproximadamente um ano. Durante esse período discreto, a 818 não passou despercebida, acumulando 16 prêmios em seis competições distintas.

Em uma entrevista à Forbes Under 30 Summit, Jenner, agora com 28 anos, compartilhou sua motivação para manter o projeto longe dos holofotes iniciais. Ela expressou o desejo de receber feedbacks autênticos e honestos. “Eu queria que a bebida e a marca fossem independentes e que as pessoas adorassem, sem que eu tivesse que fazer parte disso.”, afirmou.

Essa abordagem estratégica visava assegurar que a 818 se destacasse por seus próprios méritos, independente do prestígio associado ao seu nome.

Embora muitos considerassem a associação do nome Kardashian-Jenner como uma poderosa ferramenta de marketing para impulsionar a 818, Jenner surpreendeu ao escolher não explorar essa conexão, evidenciando sua dedicação em consolidar a marca com base na qualidade e aceitação do público.

