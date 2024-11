Cuscuz tem benefícios para a saúde? Saiba como preparar

O cuscuz é um dos pratos tradicionais do Nordeste e muito popular nos mês de junho, quando festas juninas tomam todo o Brasil. Apesar disso, o alimento também se mantém firme no restante do ano com suas diferentes versões.

Ao contrário do que muitos pensam, o cuscuz não é uma comida tão gordurosa e, am alguns casos, pode até contribuir para a saúde quando o consumo é equilibrado.

Benefícios do cuscuz

Ao Estadão, para a matéria de Giovanna Castro, a nutricionista Tarcila Campos explico que tanto o cuscuz paulista quanto o nordestino são feitos à base de farinha de milho ou milho, e que apresentam benefícios à saúde. Vale destacar, porém, que nessas receitas é preciso ter atenção na proporção de manteiga ou margarina para não gerar desequilíbrio.

O milho possui vitamina B1, A, e substâncias como fibras, cobre, ferro, potássio e carboidratos. Esses nutrientes contribuem para melhorar as funções intestinais e o humor, promovem saciedade e ainda possuem ação antioxidante.

Cuscuz paulista

O cuscuz paulista é uma boa opção para quem gosta de ter uma dieta equilibrada, porque combina carboidrato (farinha de milho), vegetais, vitaminas, fibras, proteínas e minerais. Algumas receitas também utilizam camarão ou sardinha entre os ingredientes. Veja a receita completa.

Cuscuz nordestino

O cuscuz nordestino, à base de milho, concentra carboidrato. Assim como no milho cozido e na pamonha salgada, é preciso ter atenção à quantidade de manteiga ou margarina adicionada. A receita simples é rápida e pode ser feita em casa seguindo apenas oito passos. Veja a receita completa.