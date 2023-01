Quem não quer degustar um delicioso cuscuz paulista na hora de tomar um café da manhã, ou da tarde? Essa receita que é pra lá de fácil tem diversas variações.

Além de ser feita com milho, a receita do chef Marcílio Araújo é servida com deliciosos camarões, tomate e pimentão.

Tenho certeza que te deu água na boca, certo? Que tal conferir o passo a passo e fazer durante um almoço de família? Te garanto que não vai sobrar um pedaço se quer.

Ingredientes 50 ml de óleo de oliva extra virgem

3 dentes de alho (finamente picados)

1 cebola roxa em cubos pequenos

1 pimentão vermelho sem pele e sementes em brunoise

1 ovo caipira cozido

30 g de ervilha fresca cozida

100 g de palmito

3 tomates cereja

3 camarões médios cozidos

200 ml de molho de tomates frescos

65 g de farinha de milho flocada

Sal e pimenta branca moída na hora a gosto

Manjericão e ciboulette finamente cortada a gosto Preparo 1 Em uma panela pré aquecida com óleo de oliva extra virgem, doure o alho, junte a cebola e deixe refogar por instantes em fogo médio.

2 Adicione os pimentões e refogue, depois adicione o molho de tomate.

3 Deixe cozinhar por alguns minutos e adicione a farinha de milho mexendo constantemente até que cozinhe e fique bem cremoso.

4 Adicione o caldo de legumes aos poucos, confira o tempero com sal e pimenta branca moída na hora.

5 Junte o manjericão cortado com uma tesoura, junte o ciboulette e reserve.

6 Unte uma fôrma com furo no meio com óleo de oliva extra virgem.

7 Decore as laterais e o fundo com o tomate cereja cortado ao meio, os camarões, o ovo cortado em rodelas, as ervilhas e o palmito. Veja mais

