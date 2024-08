Cuscuz faz bem para a saúde? Conheça os benefícios do prato ‘polêmico’ e veja receita

Independente da variedade, o cuscuz é um prato conhecido (e reconhecido) em várias regiões do Brasil, especialmente nas Festas Juninas, embora possa ser consumido durante todo o ano. Ele é preparado facilmente em casa (veja a receita completa abaixo) porque leva poucos ingredientes e fica pronto rapidamente.

O cuscuz geralmente é consumido pela manhã, principalmente no Nordeste, mas não se engane: também serve como um lanche delicioso da tarde. Sua composição está associada a benefícios para o organismo, e apesar desse brilho todo, o prato é considerado ‘’polêmico’'.

Como assim, polêmico?

Podemos chamar, na verdade, de ‘’discussão’', envolvendo principalmente o cuscuz paulista, uma variedade popular. Algumas pessoas não entendem o destaque desse alimento e criticam a combinação de seus ingredientes, evidenciando o cuscuz nordestino como ‘’o melhor’' e criando uma ‘’disputa’' na gastronomia.

Matheus Mans aborda essa discussão em sua matéria ouvindo a opinião de chefs, que enfatizam a importância de ambas variedades para a gastronomia, carregadas de regionalismo. Leia mais detalhes aqui e confira abaixo os benefícios do cuscuz:

Benefícios do cuscuz

Segundo a matéria de Giovanna Castro ao Estadão, na editoria Saúde, o cuscuz pode ser considerado benéfico para a saúde desde que consumido com moderação e considerando uma proporção equilibrada de manteiga ou margarina entre os ingredientes.

O cuscuz paulista e o nordestino são elaborados com farinha de milho ou milho, um ingrediente repleto de vitaminas, proteínas e nutrientes na composição, que podem apresentar benefícios para o organismo.

Cuscuz de milho

Foto: JF Diório|Estadão

Apesar do cuscuz nordestino ou o paulista serem os mais conhecidos, o prato é bastante versátil na disposição de ingredientes. E já que destacamos os benefícios do milho no cuscuz, vamos unir o útil ao agradável: aprender a preparar um cuscuz de milho.

Essa receita do chef Rodrigo Oliveira, do Mocotó, leva apenas três ingredientes e poucos passos para ficar pronta. A sugestão do chef é servir o cuscuz com requeijão (saiba preparar a versão caseira aqui) e um ovo cozido com gema mole. Veja a receita completa aqui.