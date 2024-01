Cuscuz paulista: três versões diferentes para quem ama o prato

À primeira vista, o cuscuz paulista pode parecer uma miscelânea desorganizada, apresentando uma diversidade enorme de cores e texturas. No centro desta receita, encontra-se o cuscuz de milho, uma base leve e macia que serve como colchão para essa infinidade de ingredientes.

O palmito, a ervilha, o tomate e os ovos cozidos são indispensáveis. A adição de camarões fritos, cheiro-verde e milho podem ser discutidas, dependendo do gosto de quem está preparando essa delícia.

O fato é que, apesar de muitos desgostarem do cuscuz paulista, o prato desperta paixões e possui muitos seguidores fiéis no Brasil. Para esses, que não abrem mão de um cuscuz paulista de respeito, separamos três receitas diferentes. Confira:

Cuscuz do Hospedaria

O chef Felipe Zanuto compartilhou o passo a passo desse cuscuz paulista clássico com a gente. A dica indispensável para qualquer cuscuz é: certifique-se que o cuscuz está completamente hidratado na panela para não ficar quebradiço quando estiver pronto.

Confira a receita

Cuscuz do chef Marcílio Araújo

Cuscuz paulista Foto: Agência Galliah

Além de ser feita com milho, a receita do chef Marcílio Araújo é servida com deliciosos camarões, tomate e pimentão. O chef ainda comenta que esse cuscuz é ideal para acompanhar uma saladinha refrescante.

Confira a receita

Cuscuz paulista de carne seca

Cuscuz de carne seca e queijo coalho Foto: NICA

O Nica Café tem um cuscuz paulista de carne seca e queijo coalho de dar água na boca. A receita é para aqueles que querem sair do básico e explorar novas formas de preparar um cuscuz maravilhoso.

Confira a receita