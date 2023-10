Descubra como surgiu o Gin Tônica

O gin é uma bebida famosa que as pessoas adoram em todo o mundo, especialmente na Europa. No Brasil, ele também está ficando muito popular. De acordo com um estudo de mercado, as vendas de gin no Brasil aumentaram muito em 2020, cerca de 87,3% mais do que em 2019. E a maneira mais comum de beber gin é misturá-lo com água tônica, criando uma bebida chamada gin tônica. As pessoas estão realmente gostando dessa combinação.

A história do gin remonta a aproximadamente três séculos, quando o médico e professor Francisco de la Boie criou uma fórmula para tratar problemas renais. A bebida, por ser acessível e saborosa, tornou-se popular entre os ingleses durante a colonização africana. Eles a consumiam para se aquecer e fortalecer.

Na Índia, uma colônia britânica no século XIX, o clima quente e úmido favoreceu a proliferação de mosquitos transmissores de malária. Como medida preventiva, a medicina da época recomendava o consumo de água gaseificada com quinino. Os ingleses na região começaram a misturar isso com gin.

Segundo a Agrolink, essa combinação criava um gosto amargo que mantinha os mosquitos afastados. Contudo, devido à intensidade desse amargor, os soldados começaram a adicionar açúcar e limão siciliano para suavizá-lo, dando origem à primeira receita de gin tônica. Com o passar do tempo, o coquetel foi se aprimorando com novas receitas e ingredientes, resultando em várias versões desse clássico na coquetelaria moderna.

Receitas testadas e aprovadas

