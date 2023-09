Grés Gastronomia & Empório cria drink para Negroni Week

Até 24 de setembro, ocorre mais uma edição da Negroni Week em balcões de bares e restaurantes em todo o mundo. A semana celebra o coquetel mais querido e apreciado globalmente, e em Curitiba, vários restaurantes estão participando.

No Grés Gastronomia & Empório, um estabelecimento especializado em culinária contemporânea, junto ao tradicional Negroni que integra o cardápio de bebidas, o bartender do restaurante elaborou exclusivamente para a ocasião o coquetel próprio chamado Passion Fury (R$ 32), preparado com Campari, cachaça envelhecida em tonéis de carvalho e maracujá.

Segundo o Bem Paraná, aqueles que visitarem o Grés durante esta semana e adquirirem dois coquetéis receberão como cortesia uma croqueta de porco para acompanhar.

O restaurante está localizado na Rua Saldanha Marinho, 1582.

Receitas testadas e aprovadas

