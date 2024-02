Sabe quando bate aquela vontade de um sonho de padaria, mas você não sabe onde ir para encontrar um que vai amar? Que tal conhecer 2 lugares para provar os melhores sonhos de padaria no Itaim Bibi segundo a chef Izabela Dolabela e a influenciadora digital especialista em culinária, Maria Eduarda Musa? Confira:

Padaria Saint Germain

O sonho da padaria Saint Germain é o favorito da chef do it.kitchen, Izabela Dolabela: “Ele tem a massa fresquinha e sequinha, recheio cremoso e uma camadinha de açúcar bem fininha e delicada”. Então não precisamos dizer que vale conhecer, né? O estabelecimento prepara sonhos de creme e também de doce de leite que custam R$ 4.

Onde: Rua Manuel Guedes, 110, Itaim Bibi. (11)3167-5400. Todos os dias. (6h às 20h)

Padoca do Maní

PUBLICIDADE

Você sabia que existe sonho assado? Pois é, o da Padoca do Maní é deste tipo, e ainda, de acordo com Maria Eduarda Musa, “é um sonho caprichado e com recheio generoso de creme de baunilha” da Padoca do Maní. O preço? R$ 15 cada.

Onde: Rua Pedroso Alvarenga, 542, Itaim Bibi. (11)3079-0691. Seg. a sáb. (7h30 às 22h) e dom. (7h30 às 20h)

Confira a matéria completa para descobrir outros locais por São Paulo para comer um bom sonho de padaria segundo especialistas