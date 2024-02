Você, provavelmente, já chegou àquela seção de doces de padaria e se deparou com um sonho bem recheado que estava ali fresquinho, esperando ser devorado. Muitas vezes, o sonho de padaria está no seu caminho, mas e quando bate aquela vontade e você precisa ir até ele? Já sabe onde encontrá-lo? Se não, perguntamos à diversas especialistas na área onde comer os melhores sonhos em São Paulo e, agora, vamos te contar todos.

O time de profissionais que criou a lista foi composto por quatro mulheres que entendem do assunto. As confeiteiras da Mil Confeitaria, Carolina Molena, e a da Donuts Damari, Carolina Vascen; a influenciadora digital especializada em culinária e apaixonada por sonhos desde a infância, Maria Eduarda Musa e a chef do it.kitchen, Izabela Dolabela Simon.

Dulca Confeitaria

Dulca Confeitaria

Segundo a responsável pela Mil Confeitaria, o sonho da Dulca é um clássico que nunca perde a qualidade. Izabela Dolabela afirma o mesmo e ressalta que a receita é seguida à risca. “Massa fofinha e sequinha. Super recheado, tem vários sabores e o meu favorito é o de doce de leite (R$ 15), com o dulçor na medida certa”, conta. Além dele, a confeitaria também oferece o de creme de baunilha (R$ 15) e de brigadeiro (R$ 15).

Onde: Rua Itacolomi, 639, Higienópolis. (11)4304-5561. Seg. a sáb. (9h às 19h30); dom. e feriados (9h às 18h30)

Casa Santa Luzia

Casa Santa Luzia

Para Maria Eduarda Musa, o tamanho deste sonho é perfeito, assim como a proporção entre massa e recheio. E, para quem prefere, uma versão mais leve do doce, a opção é certeira. Se bateu a vontade, você pode ir ao local e provar o de creme, mas eles também possuem as seguintes opções para encomenda: goiabada (R$ 6,50), Nutella (R$ 10,40), morango em compota (R$ 11,40), doce de leite (R$ 7,50), chocolate (R$ 8,90), damasco (R$ 7,80), brigadeiro belga ao leite (R$ 11,80), pingado (R$ 7,20) e sem recheio (R$ 3,70).

Onde: Alameda Lorena, 1471, Jardins. (11) 3897-5000. Seg. a sáb. (7h30 às 20h30)

Duo 38

Duo 38

O predileto de Molena é o sonho da Duo 38 e seu sabor preferido é o de creme com cumaru (R$ 12). “É simplesmente delicioso. A melhor surpresa dos últimos tempos”, enfatiza. Eventualmente, a padaria faz sonhos de outros sabores, como chocolate belga e creme de limão siciliano, basta ficar de olho nas redes sociais para saber.

Onde: Delivery através do telefone (11)98813-7254 ou @duo38paes. Sob encomenda às segundas e quartas-feira

Empório Santa Maria

Para Dolabela, a padaria do mercado sempre prima pela qualidade, inclusive quando o assunto é sonho. “Fofinho, cremoso e super fresquinho. Perfeito para acompanhar um café no lanche da tarde”, sugere. Os sabores variam entre o tradicional de creme (R$ 5,49) e de doce de leite (R$ 5,56).

Onde: Avenida Cidade Jardim, 790, Jardim Paulistano. (11) 95818-7139. Seg. a sáb. (8h às 22h) e dom. (8h às 21h)

Nema

Para você que procura sonhos que vão além do gosto tradicional, Musa indica a padaria Nema. “A massa é macia e as opções variam entre Nutella (R$ 10) e doce de leite (R$ 10)”.

Onde: Rua Mateus Grou, 191, Pinheiros. (11)93277-5332

Nouzin

Nouzin

E como aqui, nosso time apresenta sonhos para todos os gostos, a influenciadora digital ainda cita a cafeteria Nouzin, pois, sempre quando pedir a massa doce recheada, terá uma surpresa. “A cada dia, fazem um sabor diferente. Além disso, o sonho é frito na hora”, revela. Apesar do suspense, descobrimos que os sabores são realmente diferentões e entre os exemplos temos: maracujá, lavanda e tangerina. Todos custam R$ 15.

Onde: Rua Padre Carvalho, 204, Pinheiros. (11)3816-0210 ou WhatsApp (11)97504-2201. Seg. a dom. (8h às 19h)

Padaria Real

Se você é do time que adora organização, o sonho da Padaria Real é o ideal, pois, segundo Carolina Molena, a combinação é perfeita, já que possui massa leve e recheio bem cremoso. A dupla de sabores é composta pelo de creme e doce de leite, cada um custando R$ 10,30.

Onde: Rua Mateus Grou, 282, Pinheiros. Todos os dias (8h às 23h)

Padaria Saint Germain

O sonho da padaria Saint Germain é o favorito da chef do it.kitchen: “Ele tem a massa fresquinha e sequinha, recheio cremoso e uma camadinha de açúcar bem fininha e delicada”. Então não precisamos dizer que vale conhecer, né? O estabelecimento prepara sonhos de creme e também de doce de leite que custam R$ 4.

Onde: Rua Manuel Guedes, 110, Itaim Bibi. (11)3167-5400. Todos os dias. (6h às 20h)

Padaria Villa Grano

Carolina Vascen é empreendedora e confeiteira na Donuts Damari, e, já que quem entende de donut, tem tudo para entender de sonho, pedimos para ela indicar suas preferências. “A Padaria Villa Grano possui sonhos bem recheados e saborosos”, diz. Os sonhos custam R$ 13,90.

Onde: Rua Borges Lagoa, 371, Vila Clementino. (11)5083-5215. Todos os dias (6h às 22h30)

Padoca do Maní

Padoca do Maní

Você sabia que existe sonho assado? Pois é, o da Padoca do Maní é deste tipo, e ainda, de acordo com Maria Eduarda Musa, “é um sonho caprichado e com recheio generoso de creme de baunilha”. O preço? R$ 15 cada.

Onde: Rua Pedroso Alvarenga, 542, Itaim Bibi. (11)3079-0691. Seg. a sáb. (7h30 às 22h) e dom. (7h30 às 20h)

Padaria Brasileira

Apesar de não ser em São Paulo, trouxemos este plus como indicação para quem fica em Santo André. Segundo a especialista em donuts, Carolina Vascen, os sonhos do local são muito gostosos e possuem bastante recheio. Os sabores variam entre creme (R$ 20) , Nutella (R$ 28) e doce de leite (R$ 22) e vêm em 10 unidades.

Onde: Rua Santo André, 232, Vila Assunção. (11)3757-2277. Todos os dias (6h40 às 22h10)