Destilaria premiada ajudou a salvar um grão da quase extinção

O ano era 1900 quando o milho Jimmy Red era difundido nos Apalaches e começou a se espalhar lentamente para o leste, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. O milho era usado em tudo, desde bebidas até alimentos, devido ao seu sabor doce e de nozes.

No entanto, de acordo com o jornal Food and Wine, ao final do século XX, o milho estava próximo da extinção. O último fazendeiro a cultivar a safra havia falecido, deixando apenas duas espigas para um colega fazendeiro da Carolina do Sul e entusiasta de sementes Ted Chewning.

Na sequência, uma dupla de sócios começaram o processo de degustação a frio para experimentar o milho para descobrir seu potencial de fazer uísque. “Quando Glenn nos deu esse pedacinho de milho vermelho, eu pensei, “Como esse cara sabe alguma coisa sobre como o uísque vai ficar”, relembra Blackwel, um dos sócios da bebida.

Depois de muitas tentativas e erros, ficou claro que Jimmy Red era a escolha certa para seu bourbon carro-chefe. “Eu olhava para milho amarelo, milho azul, outro milho vermelho, e continuei usando Jimmy Red como controle”, diz Blackwell.

Por fim, o que começou como um projeto para salvar um pouco do passado agrícola da Carolina do Sul levou à produção de um dos uísques mais premiados do estado. “E só de pensar que tudo isso surgiu de duas espigas de milho restantes”, diz Marshall.

Diferentes tipos de milho.

Os grãos de milho podem apresentar diferentes colorações, desde as mais comuns até as menos conhecidas. Veja algumas abaixo:

Milho verde: este milho é colhido quando ainda não está maduro, o que confere a sua cor característica. Essa variedade é uma da mais populares e versáteis em receitas. Milho preto, vermelho ou arroxeado: essas colorações podem estar na ‘’mesma categoria’' porque o pigmento responsável por essa intensidade na cor, as antocianinas, são muito presentes nesses milhos. São opções para ajudar na prevenção de doenças cardiovasculares. Milho amarelo: colhido quando está maduro, é o mais presente em receitas brasileiras e possui uma quantidade elevada de carotenoides, um composto que se converte em vitaminas A e E. Saiba mais neste link.

Receitas com milho

O milho é um dos cereais mais diversos que existem, podendo ser utilizado em receitas salgadas, doces, bebidas e, claro, pipoca.