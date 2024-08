Confira dicas para uma receita tradicional de bolo de fubá cremoso

O bolo de fubá é um clássico da culinária brasileira, trazendo o sabor das tradições caseiras. Feito à base de fubá, um tipo de farinha de milho, ele é conhecido por sua textura macia e sabor levemente adocicado.

Perfeito para acompanhar um café ou chá, o bolo de fubá traz consigo memórias de tardes em família e reuniões ao redor da mesa. Além de delicioso, é uma receita simples e versátil, que pode ser enriquecida com ingredientes como coco, erva-doce ou queijo.

Há quem diga que o bolo de fubá apresente origens mineiras, mas independentemente do lugar que foi criado, sua receita segue um sucesso em todos os cantos do país. Seja servido em ocasiões especiais ou no dia a dia, ele nunca deixa de proporcionar um momento de pausa.

Sabendo a importância desse bolo, o Paladar reuniu três receitas para até o mais inexperiente da cozinha, aprender os passos do bolo de fubá.

Confira

PUBLICIDADE

Bolo de fubá perfeito

Bolo de fubá Foto: Gustavo Morita/AdobeStock

Nesta primeira receita, ao lado de sete ingredientes, você aprende um passo a passo completo ao lado do chef Rafael Morandi, docente do curso de Tecnologia em Gastronomia do Centro Universitário Senac - Santo Amaro. A dica de Rafael está nas sementes de cominho moídas para adicionar mais uma camada de sabor. Veja mais neste link.

Bolo de fubá cremoso

Bolo de fubá cremoso idealizado pela chef Heloísa Bacellar Foto: Ana Bacellar | Na Cozinha da Helô

PUBLICIDADE

Depois de algumas tentativas a chef Heloísa Bacellar, do ‘Na Cozinha da Helô’, conseguiu chegar a essa receita que promete um bolo de fubá cremoso. Ao lado de 11 ingredientes e um passo a passo com 14 indicações de modo de preparo, a chef te ensina de uma maneira fácil conseguir testar essa receita em casa. Veja a matéria completa neste link.

Bolo de fubá com goiabada

Foto: Tadeu Brunelli|Estadão

Mais uma receita da chef Heloísa Bacellar, dessa vez contando com o elemento goiabada. Uma dica é na hora que for assar, certifique-se que o bolo está dourado e firme, usando um palito. Ao enfiá-lo no centro, ele deve sair limpo. Saiba mais neste link.

Mixer vs. liquidificador

PUBLICIDADE

Liquidificador Foto: abdur - stock.adobe.com/Adobe stock

Na hora da receita, sempre uma dúvida paira no ar: usar o mixer ou liquidificador? O mixer é ideal para misturas leves e pequenas quantidades, destacando-se na preparação de sucos, sopas e espumas, onde sua eficiência brilha. Por outro lado, o liquidificador é mais adequado para receitas com vários ingredientes e que exigem maior volume de preparo. Veja mais nesta matéria completa.