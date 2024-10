3 dicas para acertar qual vinho tomar com diferentes tipos de massa

Harmonizar vinhos com pratos de massa é uma forma de realçar os sabores e tornar a refeição ainda mais especial. Para ajudar nessa combinação, separamos três dicas essenciais que vão elevar sua experiência gastronômica.

1. O molho é o segredo

A primeira dica é prestar atenção no molho que acompanha a massa. Massas com molhos à base de tomate, como um espaguete à bolonhesa, pedem vinhos tintos com boa acidez, como um Chianti ou um Merlot. Esses vinhos equilibram a acidez do tomate, criando uma combinação deliciosa. Por outro lado, massas com molhos brancos, como o clássico alfredo, harmonizam melhor com vinhos brancos encorpados, como um Chardonnay, que complementa a cremosidade do prato.

2. Atenção à textura

A textura da massa também é um ponto importante. Para massas leves e frescas, como o espaguete ao alho e óleo, um vinho branco leve, como um Sauvignon Blanc, é a escolha ideal. Já pratos mais robustos, como um fettuccine com ragu, pedem vinhos tintos encorpados, como um Cabernet Sauvignon. O segredo é escolher um vinho que complemente, sem sobrepor, o sabor da massa.

3. O toque do queijo

Por fim, o tipo de queijo utilizado na receita pode fazer toda a diferença. Para pratos gratinados, por exemplo, um vinho com leves toques de madeira, como um Viognier, pode ser uma excelente escolha. As notas amadeiradas harmonizam perfeitamente com a cremosidade do queijo, criando uma combinação rica e equilibrada.

Harmonizar vinho com massa é uma arte que permite explorar novos sabores e combinações. Cada tipo de massa tem suas particularidades, e a escolha do vinho certo pode transformar a experiência. Não tenha medo de experimentar diferentes combinações até encontrar a que mais agrada ao seu paladar.

Para saber mais, confira a matéria completa

Os melhores macarrões sem glúten do mercado

Com a crescente demanda por produtos sem glúten, o Paladar reuniu especialistas para avaliar 12 marcas de espaguete sem glúten em um teste às cegas. Celíacos e adeptos de dietas sem glúten têm mais opções nas prateleiras, mas quais realmente entregam sabor e textura?

Os campeões

O espaguete da marca Urbano, feito com farinha de arroz, foi o grande vencedor. Ele se destacou pela excelente textura, elasticidade e capacidade de segurar o molho. Em segundo lugar ficou o espaguete Renata, que manteve os fios inteiros e aderiu bem ao molho, mas poderia ter mais elasticidade. O terceiro lugar foi para Farfalle, que, apesar de sua textura agradável, teve dificuldades em aderir ao molho. Confira o teste completo.