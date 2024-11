Existe diferença entre chopp e cerveja?

Um dúvida recorrente entre os consumidores costuma ser se chopp e cerveja são a mesma coisa. Por um lado, pode-se dizer que sim, mas não é tão simples. Ambas as bebidas, apesar de parecidas, possuem algumas diferenças.

Ao Paladar, Fernanda Ueno, da Japas Cervejaria, explicou as características de cada uma delas. Confira a seguir:

O que é chopp?

O chopp, na verdade, também se enquadra como um tipo de cerveja, o que muda é o método de serviço. Assim, o chopp nada mais é do que uma cerveja fresca e não pasteurizada. Geralmente servida diretamente de barris em temperatura mais baixas. Por não ser pasteurizado, a data de validade do chopp é menor, além de ser necessário estar sempre refrigerado para manter os aromas e sabores.

PUBLICIDADE

O que é a cerveja?

Geralmente vendidas em garrafas ou latas, as cervejas costumam passar pelo processo de pasteurização, que é um tratamento térmico para aumentar o tempo do produto nas prateleiras dos supermercados

Chopp é mais leve que cerveja?

Chopp Foto: Rido/Adobe Stock

Segundo a especialista, é um mito que o chopp é mais leve que a cerveja e que isso depende do chopp em questão. “Tem chopp bem pesado, que é mais alcoólico”, conta Fernanda. “As pessoas gostam de tomar chopp pela sensação de maior frescor. Mas isso ocorre apenas porque não passou pelo tratamento térmico.”

PUBLICIDADE

Chopp sem ou com colarinho?

Para Fernanda, o chopp com colarinho é melhor. “A gosta de tomar com colarinho e ele também tem sua função de ajudar a manter a temperatura e no visual da cerveja”, explica.