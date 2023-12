Empresa brasileira cria cerveja 100% desenvolvida por inteligência artificial; saiba mais

Em outubro de 2023 aconteceu o pré-lançamento da Artificial Inteligence Pale Ale (A.I.P.A), uma cerveja desenvolvida 100% pela inteligência artificial por meio da empresa Performa IT, de Campinas, em parceria com uma cervejaria Seo Carneiro, também da região.

Com Samir Karam e o sócio Leonardo Tristão à frente do projeto, a ideia foi formatada por meio da paixão de ambos pela bebida. Assim, surgiu a A.I.P.A em um estilo que entrega cor dourada a âmbar e com malte claro na produção, além da inclusão do café.

‘‘Desenvolvemos uma cerveja do zero, desde a receita, definição do nome, rótulo, a embalagem e campanha, em apenas um mês. Utilizamos a inteligência artificial de ponta a ponta em todo o processo de criação’', explicou o CEO Samir Karam.

Conforme informações do portal Campinas, o público alvo são pessoas que apreciam o mundo da tecnologia digital. O parceiro da criação, Gustavo Carneiro, ainda celebrou que o ‘’processo de inovação’' trouxe uma ‘’receita inédita’'