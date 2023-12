Qual é a melhor cerveja de origem europeia?

Na última quinta-feira (30) o site de avaliações gastronômicas TasteAtlas publicou mais um de seus rankings, desta vez voltado às 84 melhores cervejas produzidas no continente europeu.

É importante ressaltar que os rankings do TasteAtlas não possuem nenhuma ligação com o âmbito da gastronomia profissional. As listas são resultado de usuários amadores da plataforma que registram suas experiências com comidas e bebidas atribuindo notas de 0,5 a 5. Assim, o site coleta os dados fornecidos por internautas espalhados pelo mundo todo, calcula a média e divulga as notas finais.

O verdadeiro destaque da edição foi a Bélgica, que emplacou várias marcas e linhas de cerveja em colocações notáveis e ainda foi coroada com a Trappist Beer, que ocupa o primeiro e honroso lugar.

O produto pertence a uma categoria particular, que indica sua origem de produção, limitada a países como Holanda, Áustria, Espanha, França, Estados Unidos, Itália e a própria Bélgica, e possui quatro estrelas e meia na avaliação.

Receitas testadas e aprovadas

